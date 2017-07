Smartphone modulari, anche Facebook esplora lo sviluppo

Building 8 è la divisione "segreta" di Facebook che si occupa di portare avanti progetti non convenzionali così da valutarne un possibile sviluppo commerciale. Coordinato da Regina Dugan, ex-responsabile del DARPA e già in forze anche a Google, la divisione è al lavoro per sviluppae smartphone modulari.

Ne parla Business Insider, sulla base di una richiesta di brevetto che la società ha depositato di recente e che descrive un "dispositivo elettromagneto modulare" con lo scopo di moderare quegli aspetti costosi e dispendiosi dell'attuale modello di commercializzazione dei dispositivi elettronici che i consumatori acquistano e gettano via quando diventano inevitabilmente superati nel giro di pochi anni. Il brevetto descrive sia un telefono, sia uno "smart speaker" come possibili prodotti potenziali.

Non è chiaro se e quando Facebook abbia davvero intenzione di "promuovere" questo progetto ad un livello tale da portarlo un domani sul mercato, anche se vi sono una serie di elementi che confermano il crescente interesse di Building 8 verso i dispositivi modulari. Per esempio la stessa Dugan nel suo trascorso in Google ha lavorato alla divisione Advanced Technology and Projects dell'azienda di Mountain View, che si è occupata del telefono modulare conosciuto con il nome di Project Ara. Nonostante una fase di test anche piuttosto approfondita, il progetto è poi stato concluso senza alcuno sbocco commerciale.

E Regina Dugan non sarebbe l'unica figura in forze a Building 8 che ha in passato lavorato a Project Ara: Business Insider evidenzia come un numero imprecisato di dipendenti della divisione segreta di Facebook siano stati in precedenza arruolati proprio nella divisione Advanced Technology and Projects di Google.

Facebook ha confermato che la tecnologia che viene descritta nella richiesta di brevetto è stata prevalentemente sviluppata da Nascent Objects, una startup dedicata proprio allo sviluppo di dispositivi modulari che Facebook ha acquisito a settembre del 2016.