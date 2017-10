Smartphone: i prezzi aumentano, e gli utenti spendono di più

La spesa globale media nel settore degli smartphone aumenterà del 6% quest'anno, con un valore assoluto che si assesta a 324 dollari. A dirlo è GfK mediante una nuova ricerca di mercato, non senza sorpresa. Tipicamente i prezzi dei componenti legati all'elettronica di consumo sono destinati a diminuire, viste l'ottimizzazione nei processi produttivi e la continua ricerca di prodotti più efficienti. Tuttavia i nuovi dati dipingono, per gli smartphone, il quadro opposto.

Inoltre, dal rilascio di iPhone e dalla rivoluzione dei display capacitivi i produttori concorrenti hanno cercato di mantenersi bassi con i prezzi in modo da competere in maniera più marcata con la compagnia di Cupertino. Inoltre sono pesantissimi, nel computo dei numeri globali, paesi come India e Cina in cui diversi produttori si scontrano aggressivamente soprattutto sul fronte dei prezzi spostando massicciamente verso il basso la spesa media dei terminali di tutto il mondo.

È interessante notare come l'aumento della spesa media abbia concesso al mercato di rimanere in positivo in alcune aree: nel terzo trimestre del 2017 la domanda è calata del 7% su base annua in Europa, con Regno Unito e Francia che hanno registrato un pesante -8% nelle vendite. Tuttavia grazie ad un aumento dell'11% del prezzo medio di vendita la stima sul fatturato in questo periodo secondo GfK è in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il prezzo medio degli smartphone è cresciuto, inoltre, del 4% negli Stati Uniti e di ben il 15% in Cina. La colpa dell'aumento dei prezzi, infatti, non è solamente di Apple e Samsung, ma anche i concorrenti - come Huawei, LG, e anche i minori - hanno rivisto verso l'alto i loro listini. Il tutto in un mercato ormai saturo, visto che la maggioranza degli utenti possiede ormai uno smartphone, e quindi è naturale che nell'aggiornamento si passa ad un modello migliore.

Oltre all'aumento dei prezzi di listino, infatti, ha avuto un ruolo importante nella crescita della spesa anche una sorta di passaggio verso segmenti di mercato leggermente più elevati rispetto all'anno scorso. Nel terzo trimestre del 2017, nello specifico, uno smartphone su otto venduti costava oltre 900 dollari, mentre l'anno scorso solo uno su sedici soddisfaceva il criterio.

Nel mondo sono stati venduti 367 milioni di dispositivi (+3%) grazie alla crescente domanda nell'America Latina dove le vendite sono cresciute dell'11%. Secondo la compagnia, infine, i trend che dobbiamo attenderci nei prossimi mesi per coinvolgere sempre più utenti nella fascia alta sono resistenza a liquidi e polvere, un aumento nell'autonomia operativa e nel comparto memorie, audio ad alta definizione, fotocamere migliori e, naturalmente, design senza cornici.