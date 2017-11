Smartphone HOMTOM al prezzo più basso per il Double 11 (Singles' Day)

Qual è la parola più "hot" in questi giorni? Double 11, Singles' Day o Bachelor's Day che dir si voglia, secondo HOMTOM, e non solo. Si tratta di una ricorrenza particolarmente sentita in Cina, che corrisponde al periodo dello shopping: presso alcuni store cinesi, quindi, si possono trovare delle offerte veramente imperdibili, soprattutto se siete alla ricerca di uno smartphone economico.

HOMTOM, infatti, offrirà sconti consistenti su tutti gli smartphone del proprio catalogo in occasione dei giorni del festival dello shopping, che culminerà l'11 novembre. Insomma, è proprio il momento più adatto per acquistare un terminale HOMTOM a basso prezzo.

HOMTOM è in particolare molto orgogliosa della sua serie “Full Display” che già annovera i modelli HOMTOM S8, S16, S9 Plus e che molto presto accoglierà il nuovo HOMTOM S7, uno smartphone dotato di processore quad-core e display da 5,5 pollici con aspect ratio di 18:9. Tutti i terminali della famiglia “Full Display” verranno venduti al prezzo più basso in assoluto in occasione dei giorni del Double 11.

HOMTOM S9 Plus a €137,43 invece di €173,47, mentre HOMTOM S8 si può adesso acquistare a €134,84 invece di €173,71. Il tutto su Gearbest, dove si possono trovare molte altre promozioni interessanti come queste.

HOMTOM S9 Plus si può trovare in promozione anche su Ali Express. Si tratta di uno smartphone basato sul processore octa-core MTK6750T con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di storage. La batteria è da 4050mAh, mentre le due fotocamere posteriore e frontale sono rispettivamente da 16MP e da 5MP. Il display è da 6 pollici. Per questo terminale si parla di design tri-bezel-less, ovvero privo di cornici su tre lati.

Anche HOMTOM S8 è scontato su Ali Express. Questo terminale ha un display da 5,7 pollici con aspect ratio ancora di 18:9. Per il resto le caratteristiche sono molto simili a quelle del modello precedente.

HOMTOM S16 è il più economico degli smartphone della famiglia “Full Display”. In questo caso il display è da 5,5 pollici. Il processore è un quad-core MT6580, mentre lo smartphone equipaggia 2 GB di RAM e 16 GB di storage. Non manca il lettore di impronte, così come la fotocamera da 13MP. La batteria è da 3000mAh.

HOMTOM S7 ha un display da 5,5 pollici, 3 GB di RAM e 32 Gb di spazio di storage. Nel momento in cui scriviamo costa 108,50 Euro, mentre il modello precedente si trova a € 63,30 - 81,38. Aprite i link per scoprire l'elenco completo delle caratteristiche e i prezzi migliori.

Considerate che in questi giorni di festività le offerte possono variare fra i vari store: visitateli entrambi per scoprire qual è il miglior "deal" nel momento in cui procedete all'acquisto.

Chi invece preferisce le attività all'aperto e sta cercando un terminale più resistente può guardare alla linea ZOJI. In questo caso HOMTOM parla di alte performance ai migliori prezzi per il periodo delle festività.

Non solo ZOJI Z8 è scontato, ma anche ZOJI Z7 si trova a prezzi decisamente competitivi qui e qui. Lo stesso vale per il terminale ZOJI Z6: in sconto qui e qui.

Non importa, quindi, quale terminale HOMTOM state cercando, se della famiglia "Full Display" o ZOJI rugged, per il periodo del Double 11 troverete sicuramente delle offerte interessanti. Altre informazioni su questi dispositivi si trovano sul sito ufficiale e su Facebook.