Smartphone economici su TomTop: 4 modelli a partire da 107,49 euro

È possibile spendere da 100 a 200 euro e ottenere in cambio uno smartphone affidabile e ben fatto? Se consideriamo anche le proposte in arrivo dall'Estremo Oriente la risposta è sì. Certo, non mancano i compromessi e la qualità dell'esperienza d'uso non sarà elevata come sui più costosi dispositivi reperibili nei nostri mercati, tuttavia per chi non ha intenzione di svenarsi con l'acquisto di uno smartphone i produttori cinesi sono diventati un comodo appiglio. Per questi utenti proponiamo una selezione di prodotti attualmente proposti ad ottimi prezzi su TomTop.

HomTom S8 a 137,59 euro - coupon DSHTS82

HomTom S8 è uno smartphone con display da 5,7 pollici a risoluzione HD+ (1440x720 pixel) con aspect-ratio di 18:9. Si caratterizza per le cornici ridotte (alla S8, da cui prende in prestito il nome), mentre sotto la scocca adotta una piattaforma MediaTek MTK6750T octa-core da 1,5 GHz. La fotocamera posteriore è doppia con sensori da 16 e 5 MP, mentre frontalmente c'è una fotocamera da 13 MP. Clicca qui per prenotarlo.



UmiDigi Crystal 4 a 134,15 euro - coupon DSUMCRT

UmiDigi Crystal 4 è anch'esso uno smartphone con cornici ridotte, ma con design tri-bezel-less, quindi privo di cornici su tre lati. Usa un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, una piattaforma MediaTek MTK6750T octa-core, 4 GB di RAM e 64 GB di storage integrato. È un dual-SIM e adotta un doppio modulo per l afotocamera posteriore da 13 + 5 MP. La fotocamera frontale è da 5 MP, la batteria da 3000 mAh. Clicca qui per comprarlo.



Elephone P8 a 185,75 euro - offerta lampo

Elephone P8 è uno smartphone con cornici tradizionali e fotocamera singola. Utilizza un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD con il processore MediaTek Helio P25 octa-core da 2,5 GHz. Le fotocamere sono da 21 e 16 MP rispettivamente per il posteriore e l'anteriore, e non manca il supporto per il dual-SIM in formato Nano. Lo smartphone fa uso di 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Clicca qui per comprarlo.



LeTV LeEco Le S3 a 107,49 Euro - offerta lampo

A soli 107,49 euro LeTV LeEco Le S3 è uno smartphone che ovviamente punta tutto sulla convenienza economica, pur senza farsi mancare un display da 5,5 pollici Full HD e un processore deca-core con 4 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB. Il tutto con una scocca in metallo e una batteria da 3.000 mAh con tecnologie di ricarica rapida compatibili. E c'è anche un sensore d'impronte. Compralo qui.

Ricordiamo che le offerte e i coupon sono temporali e soggetti ad esaurimento scorte. Affrettatevi a compiere l'acquisto prima del termine della validità dell'iniziativa promozionale del sito.