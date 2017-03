Smartphone e smartwatch sotto i 200 Euro, la selezione su TomTop

TomTop continua a proporre dispositivi mobile, fra smartphone e smartwatch, a prezzi molto vantaggiosi. Con una spesa che si aggira intorno alle 100-200 Euro per l'acquisto di un nuovo smartphone si hanno alcuni compromessi nell'esperienza d'utilizzo, ma si ottiene la versatilità tipica del sistema operativo Android e la compatibilità con tutto il parco app di Google Play Store. In questa pagina vi proponiamo una selezione di smartphone e smartwatch disponibili all'acquisto su TomTop. Naturalmente non sono paragonabili a un top di gamma, tuttavia con una spesa irrisoria si ha accesso all'intero mondo Android e al suo ecosistema di app.

Elephone S7 è uno smartphone con processore MediaTek Helio X20 con processore deca-core discretamente potente. Si caratterizza principalmente per la bella estetica, ripresa di netto dal Samsung Galaxy S7 anche per quanto concerne i materiali. Sotto la scocca troviamo Android 6.0 Marshmallow, 4GB di RAM LPDDR3 e 64 GB di storage su memoria eMMC 5.1. Naturalmente niente a che vedere con il Galaxy S7 né sul piano hardware che su quello software, ma un buon acquisto per chi vuole uno smartphone prima di tutto bello. Il prezzo su TomTop? 187,99 Euro.

HomTom HT10 è un dispositivo con display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, supporto per due SIM contemporaneamente e, anch'esso, con processore MediaTek Helio X20 da ben 10-core. Utilizza sin dal primo avvio Android 6.0 Marshmallow, e sotto la scocca troviamo 4GB di RAM e 32 GB di storage integrato. Lo smartphone utilizza una lega metallica con materiali ricercati e una fotocamera posteriore da ben 21 Megapixel. Per i selfie invece troviamo una fotocamera da 8 megapixel, e non manca il sensore di impronte. HomTom HT10 si trova su TomTop a 198,33 Euro.

BlackView P2 utilizza anch'esso un display da 5,5 pollici, ma si caratterizza per una batteria da ben 6.000 mAh. Lo smartphone è improntato soprattutto sulla più elevata autonomia operativa possibile, con un processore MediaTek MTK6750T octa-core da 1,5GHz per il miglior risparmio energetico possibile. Il Dual-SIM non manca, come ogni smartphone proveniente dalla Cina, e sotto la scocca ci sono 4GB di RAM e 64GB di storage espandibili. BlackView P2 ha fotocamere da 13 e 8 megapixel e costa solamente 163,55 Euro su TomTop. Ottimo per chi non vuole rimanere mai a secco!

Bluboo Dual è uno smartphone con display touchscreen da 5,5 pollici a risoluzione Full HD dal costo di meno di 100 Euro. Nonostante ciò vanta un pannello Full HD da 5,5 pollici e una batteria non rimovibile da 3.000 mAh, mentre la parte restante delle componenti hardware è di medio livello. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek quad-core con 2GB di RAM e 16 GB di storage integrato, per uno smartphone utile soprattutto a chi non vuole spendere molto e si accontenta di un'esperienza d'uso basilare. Il costo è infatti di 97,75 Euro su TomTop.

Per finire segnaliamo lo smartwatch Y3 con display AMOLED da 1,39 pollici. Il dispositivo rappresenta una buona occasione per entrare nella categoria degli indossabili con un prodotto non troppo costoso. Fa uso del processore MTK6580, di 512 MB di RAM e di uno storage di 4GB, utilizza un modulo GPS, supporta Wi-Fi e Bluetooth, ed ha anche pedometro e cardiofrequenzimetro per essere utilizzato anche per finalità legate al fitness. Attraverso il codice coupon SDXY3 puoi risparmiare 12,22 Euro e spendere solamente 79,89 Euro per lo smartwatch Y3.