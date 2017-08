Smartphone dual-sim in offerta su LightInTheBox: Xiaomi Redmi 4X e Meizu Note 6

Sul portale di e-commerce LightInTheBox sono presenti alcune offerte per due cellulari dual-sim di produzione cinese. Parliamo di Xiaomi Redmi 4X e MEIZU Note6 che a prezzi decisamente abbordabili offrono caratteristiche di sicuro interesse per la maggior parte del pubblico che cerca un cellulare versatile ed economico.

Xiaomi Redmi 4X è uno smartphone low budget che non mancherà di interessare il pubblico poiché pur ad un prezzo contenuto, grazie alla promozione di Lightinthebox in corso, è in grado di offrire una batteria da ben 4100mAh che assieme al SoC Qualcomm Snapdragon 435, riconosciuto per essere particolarmente parco nei consumi, permette di disporre di una notevole autonomia operativa. La dotazione di memoria è di 3GB, mentre lo spazio di storage a disposizione è di 32GB. Redmi 4X di Xiaomi è inoltre equipaggiato con fotocamera anteriore da 5 megapixel e fotocamera posteriore da 13 megapixel. La risoluzione del display è di 1280x720 pixel, su 5 pollici di diagonale. Il prezzo in offerta è di 109,37 Euro per la versione nera oppure di 107,14 Euro per la versione Gold.

Di altro livello, ma ugualmente ad un prezzo molto interessante, è invece lo smartphone MEIZU Note6: in questo caso si ha a che fare con uno smartphone da 5,5 pollici con risoluzione FullHD e basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 625. La batteria è di 4000mAh, capace quindi di assicurare una buona autonomia operativa. La dotazione di memoria è di 3GB, mentre lo spazio di storage è di 32GB espandibile fino a 128GB. La fotocamera posteriore è a doppio modulo da 12 e 5 megapixel, mentre la fotocamera frontale è da 16 megapixel. Il prezzo in offerta è di 187,98 Euro, sia per la versione in livrea oro, sia per quella in argento.