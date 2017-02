Smartphone Android compatto Neffos C5L a soli 76 Euro su Amazon

Ancora offerte su Amazon su smartphone Android da meno di 100 Euro: con la nuova promozione, che scadrà a fine giornata o a esaurimento scorte, propone il modello TP-Link Neffos C5L con schermo da 4,5 pollici a soli 76,00 Euro. Lo smartphone fa uso di un processore Qualcomm quad-core, 1 GB di RAM e 8GB di memoria interna espandibile via micro-SD. Non ci troviamo di fronte ad un dispositivo senza compromessi, è ovvio, tuttavia grazie al sistema operativo Android abbiamo la possibilità di sfruttare un terminale versatile, utile per tutte le operazioni quotidiane più diffuse.

Amazon propone oggi anche altri due smartphone Android molto interessanti come rapporto qualità-prezzo, anche se di un altro brand, Cubot, più sconosciuto rispetto alla più affidabile TP-Link. Di seguito i link alle pagine relative su Amazon.

