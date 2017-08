Siri, Google Assistant, Alexa e Bixby in una battaglia all'ultimo "comando"

Gli smartphone odierni sono veri e propri concentrati di tecnologia molto spesso più potenti e versatili di alcuni PC. Negli ultimi anni tutti i maggiori produttori hanno deciso di aiutare gli utenti nell'utilizzo quotidiano dello smartphone aggiungendo degli assistenti virtuali pronti ad ascoltare le esigenze dei loro proprietari e soprattutto capaci di realizzare operazioni sul device come anche rispondere alle domande dell'interlocutore. In questo caso il noto Youtuber, Marques Brownlee, ha voluto capire quale assistente virtuale è in grado davvero di aiutare gli utenti e dunque quale risulta essere il più efficiente.

In questo caso lo Youtuber americano ha deciso di confrontare le prestazioni dei quattro più importanti assistenti virtuali quali Siri di Apple, Bixby di Samsung ma anche Alexa di Amazon e Google Assistant appunto di Google. Una sfida all'ultimo comando che ha visto sfidarsi i vari assistenti con domande specifiche o addirittura delle vere e proprie conversazioni alle quali gli assistenti ad intelligenza artificiale hanno più o meno risposto.

Il video ha permesso di capire come Google Assistant sia effettivamente il più avanzato assistente virtuale su smartphone del momento. Sì, perché è colui che "capisce" meglio degli altri le domande poste dall'interlocutore ma è anche colui che riesce a rispondere in modo esauriente senza errori o incertezze di sorta. Buone le risposte e la comprensioni di Siri che negli anni è cresciuta davvero molto nelle prestazioni riuscendo a competere quasi ad armi pari con l'intelligenza di Google.

Alexa di Amazon purtroppo si è rivelata la peggiore delle quattro con errori di comprensione e oltretutto nessun tipo di interazione con immagini o link specifici che possano aiutare gli utenti che la utilizzano. Da ricordare però che proprio l'assistente di Amazon non possegga effettivamente un integrazione hardware e software specifico presente invece per gli altri. Infine Bixby, il più giovane assistente tra i quattro concorrenti, ha reagito bene alla prova riuscendo a rispondere in modo esatto ad alcune specifiche domande basilari riuscendo oltretutto ad interagire per certi versi in modo superiore rispetto agli altri assistenti permettendo ad esempio di aprire il Play Store e scaricare un'applicazione senza dover muovere un solo dito.