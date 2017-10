Sharp lancia Aquos R Compact: lo smartphone che somiglia all'Essential Phone

Abbiamo detto più e più volte come il 2017 fosse senza se e senza ma l'anno dei dispositivi mobile dal display borderless ossia smartphone con un pannello dalle qualità eccelse in termini di risoluzioni ma soprattutto con l'eliminazione quasi totale delle cornici. Se al momento il più atteso è senza dubbio il nuovo iPhone X, molti sono i produttori che hanno realizzato e commercializzato già da tempo smartphone con display senza cornici capaci di aumentare la superficie utile per l'utente finale rendendo ancora più spettacolare, esteticamente parlando, lo smartphone. Senza dubbio la prima a pensare in questo modo è stata Sharp che oggi ha deciso di replicare presentando il più piccolo Sharp Aquos R Compact.

Il nuovo smartphone dell'azienda vede un design decisamente particolare che riprende in qualche modo il lavoro già realizzato da Sharp con i propri device precedenti ma soprattutto riprende molto da vicino l'aspetto che attualmente vediamo sull'Essential Phone di Andy Rubin da poco più di due mesi in commercio. A livello estetico lo smartphone possiede un corpo in alluminio con angoli arrotondati ma soprattutto con cornici ridotte al minimo con la presenza all'anteriore della fotocamera centrale proprio come avvenuto su Essential Phone.

Per il resto lo smartphone possiede un display da 4.9 pollici in Full HD a 120Hz, un processore Snapdragon 660 coadiuvato da 3GB di RAM e da 32GB di memoria espandibile con MicroSD. A livello multimediale presente una fotocamera al posteriore da 16.4MP mentre all'anteriore, come detto all'interno del pannello, da 8MP. Connettività di ultima generazione ed una batteria da 2.500 mAh oltre ad Android 8.0 Oreo personalizzato da Sharp. Il nuovo R Compact dell'azienda dovrebbe essere disponibile da dicembre nelle colorazioni oro, argento, nero e bianco ad un prezzo ancora non pervenuto anche se nel nostro con ogni probabilità non lo vedremo mai.