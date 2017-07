Sharp Aquos S2: in arrivo il nuovo smartphone con il sensore delle impronte nel display

Smartphone con display a tutto schermo, senza cornici e con sensori di impronte digitali integrati nel pannello del display. E' questa la nuova moda del momento nel mondo dei dispositivi mobile introdotta per la prima volta da Xiami con il proprio Mi MIX e poi seguita a ruota da Samsung con i vari Galaxy S8 e S8+ e ora da Apple che sembra voler introdurre un iPhone 8 con display senza cornici. In questo caso però la vera fautrice di tutto questo è stata senza dubbio Sharp che con il suo primo Aquos fece vedere al mondo di cosa era capace. Per questo a distanza di qualche anno l'azienda giapponese ha deciso di proporre agli utenti una seconda generazione del proprio smartphone "borderless" che è in arrivo il prossimo 8 agosto.

Sharp Aquos S2 si mostra in un render e anche se al momento le informazioni tecniche risultano essere decisamente poche le indiscrezioni parlano di un prodotto capace di portare sul mercato l'innovazione del sensore di impronte digitali integrato direttamente nel display proprio come molti si attendono su iPhone 8. Oltretutto Sharp sembra non voler badare a compromessi ponendo sullo smartphone un display capace di raggiungere i 2160p ossia il classico formato 4K.

A livello di design il nuovo Aquos S2 dovrebbe possedere un corpo in alluminio con una doppia fotocamera al posteriore in posizione verticale un po' come visto nei render di anticipazione del nuovo iPhone 8 di Apple. Chiaramente non è possibile capire se tali immagini siano reali e dunque se il nuovo Aquaos S2 di Sharp possederà questo tipo di design ma è comunque sicuro che l'azienda giapponese voglia sorprendere il proprio pubblico con innovazione e stile. L'evento di presentazione del nuovo Aquos S2 come detto avverrà durante il prossimo 8 agosto e dunque non resta che attendere quel giorno per avere la conferma dall'azienda giapponese.