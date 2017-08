Sharp a lavoro su di un nuovo smartphone senza cornici ancora più ''spettacolare''

Il nuovo Aquos S2 di Sharp è divenuto realtà qualche giorno fa quando l'azienda lo ha ufficialmente presentato al proprio pubblico. Un device al passo con i tempi che non guarda troppo alle specifiche hardware e dunque alla potenza ma che dalla sua cerca di superare ogni sorta di limite che altri produttori ancora faticano a proporre al proprio pubblico da un punto di vista di design. Chiaramente parliamo del display di questo nuovo smartphone che azzera praticamente ogni tipo di cornice permettendo agli utenti di utilizzare ogni parte del pannello.

Ebbene per Sharp il nuovo Aquos S2 sembra poter essere solo un punto di partenza visto che alcune indiscrezioni importanti con altrettante immagini a corredo parlano di un nuovo device già in test nei laboratori dell'azienda e capace di superare ancora una volta gli schemi classici degli smartphone come li conosciamo oggi.

Dalle immagini rese pubbliche sulla Rete è possibile osservare un nuovo device targato Sharp ben diverso dall'Aquos S2 presentato qualche giorno fa. In questo caso, infatti, le immagini svelano un prodotto con una riduzione praticamente totale delle cornici sia nella parte superiore ma anche in quella laterale ed inferiore che mantiene giusto lo spazio per il piccolo sensore della fotocamera anteriore. Molto bello da vedere, il nuovo ipotetico Sharp "borderless" sembra possedere un corpo realizzato completamente in alluminio con un frame posteriore in vetro dove si fa notare il sensore della fotocamera che in questo caso risulta essere singolo.

Manca il sensore delle impronte digitali che potrebbe essere stato integrato nel pulsante di accensione e spegnimento presente nel lato destro dello smartphone dove oltretutto è possibile trovare anche il pulsante per attivare la fotocamera. Mantenendo la vista sulla cornice del device è possibile osservare la presenza anche di un classico bilanciere del volume.

A livello estetico un prodotto che sembra poter competere con gli ultimi smartphone realizzati dalle più blasonate aziende produttrici ma che difficilmente potremo vedere in vendita nel nostro paese proprio come già accaduto per il passato Sharp Aquos S1 e come accadrà con il nuovo Aquos S2. Di certo il momento degli smartphone con display completamente borderless è arrivato e il futuro prossimo non potrà che vedere i produttori pronti a darsi battaglia a suon di pannelli a tutto schermo e Sharp di sicuro potrebbe essere una di essi.