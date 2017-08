Sconti su tanti smartphone Ulefone su AliExpress: ecco i gadget migliori

Il produttore cinese di smartphone Ulefone si è fatto conoscere per i prodotti di buona qualità a prezzi decisamente concorrenziali. Se già non bastassero, la compagnia ha organizzato una nuova svendita per la prossima settimana grazie alla quale il costo di numerosi gadget della compagnia scenderà sullo store ufficiale su AliExpress di almeno 9,84 dollari. Unendo le due cose, ovvero i prezzi convenienti è i nuovi sconti che partiranno il 28 agosto, sarà possibile fare buoni affari.



Ulefone Power 2

Quali sono i prodotti che godranno della nuova promozione? La compagnia ci segnala Ulefone S8 Pro, il cui prezzo verrà scontato di circa 10 dollari. Lo smartphone utilizza la piattaforma MediaTek MT6737 con CPU quad-core, supportata da 2 GB di RAM, 16 GB di storage interno e setup con doppio modulo per la fotocamera posteriore (13+5 MP). Frontalmente troveremo una fotocamera da 5 MP, mentre il dispositivo fa uso di un display da 5,3 pollici HD con cornici ridotte a circa 0,5 millimetri, sensore d'impronte posteriore e una batteria da 3.000 mAh.

Con una batteria da ben 6.050 mAh c'è invece Ulefone Power 2, che verrà scontato di 10,2 dollari e venduto all'ottimo prezzo di 149,99 dollari. Il dispositivo implementa una piattaforma MediaTek MTK6750T con CPU octa-core, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Il display in questo caso è da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, mentre le fotocamere sono da 16 e 13 MP. Il sensore di impronte qui si trova sulla parte frontale, e a supportare la batteria durante la ricarica ci sarà una tecnologia per la ricarica rapida compatibile con l'adattatore 9V/2A fornito in dotazione.

La società ci segnala sconti anche su Ulefone U008 Pro e Ulefone Tiger, entrambi pari a 9,9 dollari, Ulefone T1, con 6GB di RAM e doppia fotocamera che verrà venduto a 199,79 dollari, mentre Ulefone Gemini Pro e Ulefone Metal verranno posizionati temporaneamente a 228,97 e 89,99 dollari.



Ulefone T1

La promozione avrà inizio alle ore 9 italiane di lunedì 28 agosto 2017 ed è da segnalare che gli sconti verranno proposti fino ad esaurimento scorte. Per sfruttarli, pertanto, sarà necessario mostrarsi pronti ad effettuare l'acquisto, magari mettendo i prodotti desiderati nel carrello prima del tempo per poi completare l'operazione una volta iniziata la svendita (il prezzo verrà lo stesso ridotto). Per ulteriori dettagli sull'iniziativa di Ulefone su AliExpress vi invitiamo a consultare il sito ufficiale sul portale di rivendita a questo indirizzo.