Sconti su GearBest: in offerta OnePlus 5, Xiaomi Mi 6 e altri smartphone, droni... e anche un aspirapolvere

Il portale di vendita GearBest propone diversi prodotti in sconto, fra gli ultimi smartphone di Xiaomi, ASUS e OnePlus, fino ad arrivare a gadget per la casa passando dai migliori droni di DJI.



OnePlus 5 a 390,12 Euro - coupon OP5IT

Con un display AMOLED da 5,5 pollici e un processore Qualcomm Snapdragon 835, OnePlus 5 è fra i punti di riferimento di questa generazione nel settore degli smartphone. Si caratterizza per una personalizzazione Android estremamente fluida, reattiva ed ottimizzata, chiamata Oxygen OS, e per la grande qualità nei materiali utilizzati. Può realmente sfidare i top di gamma più blasonati di Samsung ed LG ad un prezzo molto ridotto. Si trova su GearBest a soli 390,12 Euro con il codice OP5IT. Clicca qui per comprarlo.



Xiaomi Mi6 a 359,44 Euro - coupon FOROmi64

Xiaomi Mi 6 è uno degli smartphone più interessanti dell'ultima generazione, grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 835 da 2,45GHz e alla scocca in vetro "premium". Il display è da 5,15" a risoluzione Full HD e ottima densità dei pixel, mentre la batteria da 3.350 mAh supporta la ricarica rapida. Supporta due SIM contemporaneamente e ha un sistema a doppia fotocamera per il modulo posteriore. Con il codice FOROmi64 costa solo 359,44 Euro. Clicca qui per comprarlo.



Xiaomi Redmi 4X a 111,83 Euro - coupon R4XGIT

Xiaomi Redmi 4X è uno degli smartphone low-budget più interessanti in assoluto perché abbina ad un prezzo di listino estremamente contenuto una batteria da 4.100 mAh. Sotto la scocca troviamo inoltre un processore parco nei consumi, lo Snapdragon 435 di Qualcoom, abbinato a 3GB di RAM e 32GB di storage. Le fotocamere sono da 13 e 5 megapixel, e non mancano come al solito GPS, Wi-Fi, Bluetooth e doppio modulo per le SIM. Costa solo 111,83 Euro con il coupon M4XIT. Clicca qui per comprarlo.



DJI Spark a 666,28 Euro - coupon SparkC | DJI Mavic Pro a 1016,09 Euro - coupon: MavisIT

DJI è uno fra i produttori di droni più celebri e affidabili, e a loro volta DJI Spark e DJI Mavic Pro i prodotti più significativi della compagnia. Si caratterizzano per le soluzioni di qualità adottate, fra le videocamere e quelle per il telaio. Le dimensioni, inoltre, sono davvero interessanti soprattutto se consideriamo la possibilità di usarli in ambiti prosumer. Spark è il più piccolo, Mavic Pro quello che offre i video di qualità più elevata. Comprali nei link di seguito:



Nubia Z17 Mini a 227,93 Euro - coupon NubiaZ17

Nubia Z17 Mini è uno smartphone con display da 5,2 pollici Full HD e angoli arrotondati e processore Qualcomm Snapdragon 652. Sul fronte delle memorie implementa una RAM da 4 GB e uno storage da 64 GB, e c'è naturalmente la compatibilità con il dual-SIM. Questo smartphone utilizza un doppio modulo per la fotocamera posteriore, con due sensori da 13 MP, e un modulo singolo per la fotocamera frontale da ben 16 MP. Costa 227,93 Euro con il coupon NubiaZ17. Compralo qui.



ASUS ZenFone Zoom ZX551ML a 166,56 Euro - coupon ZX551MH

ASUS ZenFone Zoom ZX5511ML è uno smartphone di scorsa generazione che utilizza un modulo assolutamente interessante per quanto riguarda la fotocamera posteriore. Questa offre un sensore da 13 MP e uno zoom di tipo ottico, e viene abbinata ad una fotocamera anteriore da 5 megapixel. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Atom Z3590 quad-core, 4 GB di RAM e uno storage da ben 128 GB. Il tutto a soli 166,56 Euro grazie al codice coupon ZX551MH. Compralo qui.



Xiaomi Redmi 4A a 79,77 Euro - coupon RMI4AIT

Xiaomi Redmi 4A costa davvero una miseria grazie alle ultime promozioni di Geekbuying: solo 79,99 Euro per uno smartphone di fascia medio-bassa molto interessante. Utilizza la piattaforma Snapdragon 425, con 2GB di RAM e 16GB di storage espandibile via microSD. Il display è da 5 pollici a risoluzione HD, mentre sotto la scocca troviamo una batteria da circa 3.000 mAh. Le fotocamere sono da 3 e 5 megapixel: a 79,77 Euro è praticamente regalato! Compralo qui.



Xiaomi Mi Pad 3 a 178,85 Euro - coupon MPad3IT

Xiaomi Mi Pad 3 è un tablet da 7,9 pollici a risoluzione 2048x1536 con aspect-ratio di 4:3. Utilizza un processore MediaTek esa-core da 2,1 GHz con 4 GB di RAM LPDDR3 e 64 GB di storage su eMMC 5.0. Dispone di due fotocamere, una sulla parte frontale da 5 MP, l'altra sul retro da 13 MP con auto-focus, e utilizza il sistema operativo proprietario MIUI 8 basato su Android. Il tablet viene venduto al prezzo di 178,85 Euro tramite il codice coupon MPad3IT. Compralo qui.