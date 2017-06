Sconti incredibili su Aliexpress per alcuni smartphone Ulefone. Ecco tutte le offerte

Ulefone, azienda cinese produttrice di smartphone dal rapporto qualità prezzo sempre importante ha deciso di realizzare una campagna promozionale per tutti i propri smartphone a catalogo su Aliexpress. In questo caso parliamo di sconti interessanti su i vari Ulefone Gemini, ma anche Metal, Power e Power 2 che verranno scontati solo per l'intera giornata del 18 giugno sul famoso portale cinese di e-commerce.

La promozione, come detto, verrà applicata praticamente tutto il catalogo dell'azienda cinese con particolare attenzione al Power 2 che con la sua batteria ultra performante da ben 6.450 mAh, 6GB di RAM e 64GB di memoria interna potrà chiaramente essere amico di tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone performante ma anche e soprattutto con autonomia impressionante al prezzo di soli 159.99$ con addirittura 40$ di regali. Interessante anche l'Ulefone Gemini che con la sua doppia fotocamera per realizzare scatti performanti e soprattutto con il suo corpo in alluminio verrà proposto ad un prezzo di soli 116.99$.

Per tutti coloro che invece vogliono ancora più risparmiare ecco che Ulefone mette in promozione il Power e il Metal che risultano prodotti quanto mai interessanti a livello hardware con batteria importanti ma anche fotocamera nella media che vengono però proposti addirittura ad un prezzo vantaggioso di 131.99$ per il Power ed i 95.69$ per il Metal. Ricordiamo anche che Ulefone ha da poco presentato il suo top di gamma Gemini Pro con specifiche tecniche incredibili tra le quali un processore Helio X27, 4G di RAM, 64GB di memoria interna, Android 7.1.1 Nougat e addirittura la presenza di una doppia fotocamera al posteriore. In questo caso per poterlo acquistare potete andare direttamente a questa pagina.