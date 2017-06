Sconti fino al 90% su smartwatch, smartband e computer su Geekbuying: ecco le offerte

Grandi sconti in occasione del quinto anniversario dalla nascita del portale di e-commerce. Geekbuying offre diversi dispositivi a prezzi ridotti per celebrare l'evento, fra cui dispositivi indossabili anche parecchio noti in occidente, come lo smartwatch e le smartband di Xiaomi. Sconti molto importanti anche per quanto riguarda i computer, con diversi portatili, ultrabook e 2-in-1 che vengono proposti a prezzi in assoluto molto bassi. Qui trovate le offerte sugli indossabili, mentre a questo indirizzo tutte le promozioni su 2-in-1, portatili e tablet. Di seguito una nostra selezione di alcuni prodotti delle due categorie, ma nelle pagine che vi abbiamo segnalato poco sopra ne trovate molti di più.

Xiaomi Mi Pad 3 integra il sistema operativo MIUI 8 proprietario, che fa della leggerezza la sua caratteristica peculiare. Al suo interno troviamo un processore MediaTek esa-core con la GPU PowerVR GX6250 con 4GB di RAM e 64GB di storage integrato. Il display è da 7,8 pollici e supporta la risoluzione nativa 2048x1536 pixel con aspect-ratio di 4:3. La batteria da 6.600 mAh consente un lungo periodo di stand-by, e per caricarla si può fare affidamento al connettore USB Type-C. Costa solo 222,22 Euro su Geekbuying.

Chuwi Hi10 Plus è un tablet con display da 10,8 pollici a risoluzione Full HD (1920x1280 pixel) con Windows 10 integrato. Sotto la scocca troviamo processori Intel Atom X5-Z3850 con architettura Cherry Trail, supportati da 4GB di RAM e 64GB di memoria di storage via eMMC, naturalmente spandibili via microSD. Non mancano due fotocamere da 2 megapixel situate sulle parti frontale e posteriore, ed una batteria da 8.400 mAh ricaricabile via USB Type-C per consegnare una buona autonomia operativa. Costa solo 151,10 Euro, un'inezia per un sistema Windows!

T-Bao Tbook R8 è un computer portatile con display LCD IPS da 15,6 pollici Full HD, basato sul sistema operativo Windows 10. Sotto la scocca troviamo la CPU Intel Atom X5-Z8350 quad-core a 64-bit, supportata da 4GB di memoria RAM DDR3L e 64 GB di memoria eMMC espandibile via microSD fino ad un massimo di 128 GB. Il computer portatile viene alimentato da una batteria ai polimeri di litio da 10.000 mAh caricabile da 0 al 100% in circa 3-4 ore. Spesso solamente 2 centimetri, Tbook R8 costa appena 142,22 Euro!

Makibes DM98 3G è uno smartwatch Android piuttosto atipico con un display tradizionale più ampio rispetto ai soliti dispositivi indossabili: la diagonale è da 2,2 pollici a risoluzione 320x240 e capace di rispondere agli input di tipo touch. Supporta anche una SIM 3G per collegarsi ad internet, effettuare chiamate e ricevere ed inviare SMS anche se non abbinato ad uno smartphone esterno. La batteria da 900 mAh garantisce un tempo di stand-by di 280 ore. Costa solamente 62,21 Euro.

Makibes Talk T1 è anch'esso basato su Android ma ha un display circolare. Utilizza un processore quad-core di produzione MediaTek ed è compatibile con le app Google Play e con Google Now. Integra un modulo GPS, 512 MB di RAM e 8GB di storage, mentre la batteria è da 350 mAh. In questo caso il display è un AMOLED da 1,39 pollici di diametro a risoluzione 400x400 con copertura in cristallo di zaffiro. Supporta Wi-Fi e 3G e costa 79,99 Euro.

Ricordiamo inoltre che oggi, 9 giugno, ci sarà la nuova giornata di offerte lampo, che iniziano a partire dalle 10 del mattino, con due ulteriori sessioni alle 12 e alle 14.