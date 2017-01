SCiO il sensore molecolare per smartphone e bilance

"Dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei". Sapere esattamente quello che si mangia è a volte però un problema. Lo sanno bene tutti quelli che, anche grazie alle app di fitness, stanno cercando di tenere una precisa tabella alimentare: spesso si riescono a inserire dati molto approssimativi rispetto a quello che si mangia. Prendiamo ad esempio la frutta: a seconda del grado di maturazione il contenuto di zuccheri può differire in modo sostanziale. Dovrebbe garantire una soluzione semplice a questo tipo di problema SCiO di Consumer Physics, piccolo dispositivo che permette di effettuare in meno di due secondi analisi di spettroscopia all'infrarosso sugli alimenti. Questo tipo di analisi può dire molte informazioni sulle cose che ci stanno intorno, andando ad analizzare i legami chimici dei materiali che le compongono. Con questa tecnica si possono infatti analizzare contemporaneamente più analiti e dagli spettri possono essere dedotte proprietà fisiche e informazioni strutturali delle molecole.

SCiO era stato lanciato inizialmente con un dispositivo di analisi tascabile da connettere allo smartphone, ma al CES di Las Vegas abbiamo visto due applicazioni molto interessanti integrate in due prodotti, per rendere le analisi più semplici e immediate. Uno è la bilancia NutriSmart di Terraillon che integra il sensore SCiO al centro del piatto di misura e che, quindi, oltre al peso di ciò che gli viene posto sopra può fornire infomazioni anche sulla sua composizione molecolare. In questo modo il calcolo delle calorie può essere più preciso individuando i contenuti lipidici, proteici, di zuccheri e di acqua. Inoltre può essere valutato anche il grado di freschezza di un particolare alimento.

Changhong H2 è invece il primo smartphone a integrare uno spettrometro NIR (Near InfraRed). Con esso è questione molto semplice scegliere i cibi migliori al supermercato (la misura funziona anche attraverso le confezioni di plastica come quelle in nylon) e permette anche di analizzare oggetti più sensibili come i medicinali, per smascherare eventuali falsi: allo stand SCiO abbiamo visto all'opera il sensore per discriminare tra una pillola di Viagra originale e un falso di quelli che i clienti si trovano spesso a comprare via internet. Non solo, il sensore può essere anche puntato sul nostro corpo per avere una misura dello stato di idratazione e sulla percentuale di massa grassa, con una stima di questi valori che il produttore dichiara più precisa di quella delle bilance con misura elettrica impedenziometrica.