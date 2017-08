Sarahah, cos'è l'app dell'insulto e come (non) cambierà la tua vita

Sarahah è stata una delle maggiori tendenze sui social della scorsa settimana, catturando l'attenzione degli utenti e della stampa. Un fenomeno virale che potrebbe consolidarsi nel tempo o spegnersi in maniera più o meno progressiva come accade ormai spesso per questi exploit repentini di notorietà. In questo momento, tuttavia, è difficile - se non del tutto impossibile - evitare di trovarsela fra i piedi: sia sui social, che in TV o nei giornali, non si fa che parlare di Sarahah. Ma cos'è esattamente questa nuova dirompente applicazione? Vediamolo nel dettaglio.

Cos'è Sarahah

L'idea alla base di Sarahah è geniale, ma lo è un po' meno la sua realizzazione tecnica (e la qualità in generale): si tratta di un'applicazione che consente di scambiare messaggi sfruttando l'anonimato. Anche se non per tutti gli utenti è vero, in questo modo è più facile tollerare un eventuale insulto. Ma si parla già di pericolo cyberbullismo. Gli sviluppatori parlano di self-development (formazione) grazie ai feedback costruttivi ricevuti da utenti protetti dall'anonimato, tuttavia è chiaro che si può presto sfociare nell'insulto gratuito e privo di basi.

Come funziona Sarahah

Il funzionamento di Sarahah è decisamente intuitivo: ogni utente può creare un profilo che chiunque può visionare. I visitatori possono lasciare un messaggio, anche senza iscriversi al servizio, e in perfetto anonimato. Chi vuole può comunque "taggare" la propria identità nel messaggio. Chi riceve il feedback legge tutti i messaggi all'interno di una schermata apposita, all'interno della quale è possibile gestire le singole interazioni rispondendo, cancellandole, segnalandole come preferite.

Sarahah ha avuto un successo dirompente: su Android in pochi giorni ha totalizzato oltre 10 milioni di download anche se ha una media di sole 3,1 stelline (al momento in cui scriviamo, logicamente). Contrastanti le valutazioni degli utenti: se per oltre 13 mila fruitori che ne apprezzano l'anonimato si tratta di un miracolo dell'evoluzione di internet che merita le 5 stelle, per 11 mila utenti Sarahah non vale che una misera stellina. Questo perché l'app sembra essere sviluppata in maniera grossolana da programmatori non professionisti.

Perché Sarahah ha successo

A pochi giorni dalla consacrazione di Sarahah come app del momento non è facile stabilire il motivo del suo successo. Tuttavia in una internet piena di insulti da parte di utenti dal commento sprezzante facile non è difficile farsi un'idea. Sarahah viene descritta come un'app per "aiutare il self-development" degli utenti grazie alla ricezione di feedback costruttivi anonimi. La realtà è che l'anonimato permette spesso di comportarsi in modi spiacevoli senza alcuna preoccupazione per le conseguenze, e molti fra i primi utenti avvisano infatti che questa non è un'app per deboli di cuore.

Inoltre Sarahah non è la migliore delle applicazioni sul piano tecnico: la ricerca dei profili non è il massimo (volendo essere buoni) e le possibilità offerte sono a dir poco essenziali. L'app permette già oggi di offrire l'accesso al proprio profilo solo agli utenti autorizzati o di bloccare gli utenti più fastidiosi. Il resto dell'app rimane comunque fin troppo semplice, basato solo ed esclusivamente sullo scambio di messaggi anonimi. Altre app di messaggistica "anonima", come Yik Yak, Secret e Whisper, consentono un'esperienza più "social" e pubblica, mentre Sarahah è sicuramente più intima, con l'utente che può stabilire se mostrare nel proprio profilo i messaggi ricevuti o meno.

È indubbio che Sarahah è in questo preciso istante un'app di tendenza, ma quanto durerà? Impossibile stabilirlo oggi, tuttavia se volete essere protagonisti in questo nuovo trend estivo non dovete fare altro che scaricare Sarahah sul vostro dispositivo iOS o Android via App Store o via Google Play.