Samsung ''supervaluta'' l'usato fino a 600 per tutti coloro che vogliono Galaxy S8, S8+ e Note 8

Samsung ha deciso di "supervalutare" gli smartphone della concorrenza per permettere agli utenti di scegliere i nuovi Galaxy S8 e S8+ ma anche e soprattutto il nuovo Galaxy Note 8. Sì, se avete bisogno di sostituire il vostro vecchio smartphone e siete intenzionati ad acquistare uno dei tre top di gamma dell'azienda sudcoreana di certo questo è il momento migliore visto che in base al modello del vostro telefono potrete addirittura ottenere un rimborso fino a 600€.

La promozione ha inizio nella giornata di oggi 5 settembre e si protrarrà fino al prossimo 8 ottobre dando modo a tutti coloro che vorranno di poter acquistare uno dei tre Galaxy di Samsung dando indietro il proprio device rientranti nella lista seguente.

: Galaxy S7 edge 64GB, Galaxy S7 edge 32GB, Galaxy S7 64GB, Galaxy S7 32GB, Galaxy S6 edge+ 32GB, Galaxy S6 edge 128GB, Galaxy S6 edge 64GB, Galaxy S6 edge 32GB, Galaxy S6 128GB, Galaxy S6 64GB, Galaxy S6 32GB, Galaxy S5 32GB Galaxy S5 16GB, Galaxy Note 4. Apple : iPhone 7 Plus 256GB, iPhone 7 Plus 128GB, iPhone 7 Plus 32GB, iPhone 7 256 GB, iPhone 7 128 GB, iPhone 7 32 GB, iPhone 6S Plus 128GB, iPhone 6S Plus 64GB, iPhone 6S Plus 16GB, iPhone 6S 128GB, iPhone 6S 64GB, iPhone 6S 16GB, iPhone 6 Plus 128GB, iPhone 6 Plus 16GB, iPhone 6 Plus 64GB, iPhone 6 128GB, iPhone 6 16GB, iPhone 6 64GB, iPhone 5S 64GB, iPhone 5S 32GB, iPhone 5S 16GB, iPhone 5C 32GB, iPhone 5C 16GB, iPhone 5C 8GB, iPhone SE 32 GB.

: P10 Plus 128 GB, P10, P9 Plus, P9, Mate 9 LG: G5, G6

Chiaramente diversa sarà la super valutazione dello smartphone in permuta in base al tipo di modello. In questo caso è possibile controllare ogni singolo rimborso in base proprio alla versione del proprio device. Alcuni esempi riguardano l'iPhone 7 Plus che nella versione da 256GB completamente "sano" potrà essere valutato 600€. Presenti anche Samsung Galaxy S7 Edge da 64GB che potrà essere valutato 360€ oppure il Huawei P10 Plus da 128GB che verrà valutato 200€ o LG G6 valutato 140€. Ecco la tabella con tutte le valutazioni.

Gli utenti interessati e soprattutto gli smartphone interessati alla super valutazione dovranno sottostare ad alcune regole di conformità dettate da Samsung quali:

essere uno smartphone tra quelli elencati;

deve essere stato acquistato in Italia;

risultare funzionante e restare acceso anche senza l’utilizzo dell’alimentatore;

essere completo di batteria, caricabatterie e relativi cavi di collegamento;

presentarsi in buone condizioni estetiche e non presentare anomalie (come ad esempio: crepe, distaccamenti o incrinature sul guscio, display guasto o rotto o marcatamente rigato ecc.). Sono invece ammessi i normali graffi e segni di usura sulla scocca e sul display;

non essere ossidato e non presentare danni da contatto con liquidi;

il codice seriale o IMEI deve essere leggibile e non alterato o rimosso;

deve essere stato ripristinato alle condizioni di fabbrica, sbloccato e svincolato da account. In particolare, gli smartphone con sistema operativo iOS, occorre che siano svincolati da ogni account iCloud ad essi associati.

In questo caso una volta acquistato il nuovo smartphone top di gamma di Samsung tra i Galaxy S8, S8+ e Note 8 basterà registrarsi sul sito dedicato entro il 10 ottobre e successivamente Samsung ritirerà lo smartphone usato ed effettuerà il rimborso tramite un bonifico.