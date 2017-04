Samsung supera Apple: è di nuovo il primo produttore di smartphone

Non è ancora disponibile al pubblico Galaxy S8, ma Samsung ha superato Apple nei dati TrendForce in cui si analizzano le consegne avvenute nel corso del primo trimestre del 2017. Se Apple si conferma fortissima nel periodo natalizio, Samsung è riuscita a riprendere lo scettro subito dopo, già nel trimestre successivo. Previsto al debutto per il prossimo 21 aprile, il nuovo Galaxy S8 dovrebbe consentire ai coreani di allungare il passo nei confronti della Mela morsicata.

Al momento Samsung delude soprattutto per quanto riguarda la fascia alta, ma non è di certo una novità. Il caso Galaxy Note 7 ha avuto certamente un impatto nelle consegne dei dispositivi top di gamma, ed è stata soprattutto la fascia medio-bassa a pilotare le vendite per Samsung. Sul report che accompagna i dati si legge:

"Le vendite degli smartphone Samsung di fascia alta sono state inferiori alle aspettative nel primo trimestre dal momento che la fiducia dei consumatori nel brand deve riprendersi ancora del tutto dopo il richiamo di Galaxy Note 7. Samsung ha tuttavia continuato a registrare ottimi risultati nei segmenti di fascia media e bassa del mercato. La famiglia economica e ad alte prestazioni Galaxy J ha contribuito pesantemente alla crescita del volume di produzione complessivo da parte di Samsung, che è stato l'unico brand ad assistere ad una crescita nel volume di produzione durante la bassa stagione del primo trimestre".

Nonostante i nuovi modelli rilasciati al pubblico, come Galaxy S8, LG G6 e Huawei P10, TrendForce si aspetta che le vendite di smartphone andranno a rilento nel secondo trimestre per via dell'attesa di iPhone 8. Sarà nella seconda metà dell'anno che secondo la società di analisi si registrerà una crescita nelle consegne, e non prima. Stessa sorte toccherà a Galaxy S8, secondo TrendForce, nonostante i record di vendite ottenuti negli scorsi giorni: "Le vendite del modello di fascia alta saranno penalizzate dai rumor che circolano sui prossimi iPhone, che stempereranno la domanda nel settore", si legge sul report.

TrendForce sostiene che la crescita per Samsung rimarrà piatta nel secondo trimestre, mentre Apple subirà il solito declino in attesa dei nuovi modelli che verranno presentati il trimestre successivo.