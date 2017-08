Samsung si riprende la prima posizione negli USA ai danni di Apple

Kantar ha rilasciato i dati aggiornati sulle stime del mercato degli smartphone: nei tre mesi che si sono conclusi a maggio 2017 iOS si è rivelato forte in diverse nazioni del mondo, fra cui USA, Australia e Giappone, mentre Android ha guadagnato soprattutto nel Regno Unito, in Germania e in Francia. Poco movimento, invece, nel mercato cinese in cui le varie posizioni si sono mostrate consolidate: Android ha raccolto l'80,5% delle vendite, con un +1% rispetto all'anno scorso.

A catturare l'attenzione della società d'analisi è stata tuttavia Samsung, che negli Stati Uniti è riuscita a riguadagnare la prima posizione ai danni dell'annosa rivale Apple. A parlarne è Dominic Sunnebo, Global Business Unit Director di Kantar Worldpanel ComTec:

"Samsung ha riguadagnato la prima posizione nelle vendite degli Stati Uniti nel periodo di tre mesi che si è concluso a maggio, con una quota che aumenta dal 32,9% al 36,2% rispetto al periodo precedente. C'è comunque un declino dell'1,1% rispetto allo scorso anno, mentre Apple ha aumentato le quote del 4,7% nello stesso periodo arrivando al 34%. Il lancio di Galaxy S8 ha aiutato Samsung a riguadagnare la prima posizione negli USA, ma il rimbalzo che c'è stato in termini di vendite è stato inferiore alle previsioni, alimentate dall'introduzione di un design del tutto rivisto"

Apple e Samsung continuano comunque a dominare le vendite degli smartphone negli USA, con le due società che occupano la Top 10 per ben 5 posizioni. iPhone 7 e iPhone 7 Plus vincono i primi due gradini del podio, seguiti da Galaxy S7, che precede il suo successore, Galaxy S8. LG G6 si posiziona indietro, in tredicesima posizione con l'1,3% delle vendite americane. In Cina consolida la sua prima posizione Huawei con una crescita, mentre i risultati appaiono interessanti anche per Xiaomi che con il suo Redmi Note 4X occupa la quarta posizione delle classifiche.

Nei paesi EU5 (Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia) Android occupa il 79,5% delle vendite degli smartphone, in aumento del 2,8% rispetto allo scorso anno. iOS, che ha il 18,4% delle quote, appare in declino in Regno Unito e Italia, in crescita in Germania, Francia e Spagna, per un risultato complessivo nei cinque mercati europei piuttosto stabile (+0,2% rispetto all'anno scorso). Il risultato positivo di Android in Europa è merito principalmente di Huawei, grazie a P8 e P9 Lite, e di Samsung, con i Galaxy J e i Galaxy A.

In Italia le posizioni sono tutte piuttosto cementate, ad esclusione della piattaforma Windows che mostra un declino rispetto all'anno scorso in cui aveva il 6% delle quote di mercato. Si approfittano della situazione Android (+1,7%) e iOS (1,3%), ma è chiaro che in Italia la preferenza va ad Android che vanta quote di mercato superiori all'80% (82,6%). Praticamente inesistente BlackBerry, anche se palesa un pallido guadagno arrivando allo 0,3% delle quote. Non prevediamo, infine, grandi stravolgimenti prima dell'arrivo dei nuovi iPhone e Galaxy Note.

I dati di Kantar Worldpanel possono essere analizzati nel pannello interattivo a questo indirizzo.