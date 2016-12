Samsung, registrato il marchio "Mode Beast". Sarà una nuova funzionalità del Galaxy S8?

Il nuovo Samsung Galaxy S8 potrebbe possedere una speciale funzione che permetterà agli utenti di utilizzare la massima potenza del proprio dispositivo senza alcuna limitazione in modo tale da poter eseguire alcune operazioni più complesse. Si chiamerà "Beast Mode" e proprio l'azienda sudcoreana ha deciso di registrarlo proprio come marchio.

Sappiamo come negli ultimi tempi le indiscrezioni riguardanti il nuovo top di gamma dell'azienda si siano succedute in modo quanto mai elevato e l'avvicinarsi del MWC di Barcellona o dell'ipotetico evento per la presentazione del Galaxy S8 non fanno che incrementare le possibili caratteristiche di questo nuovo top di gamma. Ultima, in ordine cronologico, è appunto questa registrazione di marchio che Samsung ha effettuato per un ipotetico prossimo dispositivo equipaggiato con Android 7.0 Nougat.

Al momento è chiaro che nulla è stato svelato su questa ipotetica funzionalità se non il fatto che permetterà agli utenti di aumentare le prestazioni del proprio dispositivo in casi estremi magari durante specifiche attività come il montaggio di un video con qualche applicazione o anche la modifica di immagini realizzate con il device. Di certo questa "beast mode" potrà sfruttare completamente la forza bruta del nuovo Snapdragon 835 (per la versione rilasciata negli USA) o del nuovo Exynos (per l'Italia e i paesi europei) andando in overclock.

Il nuovo Galaxy S8 di Samsung si preannuncia dunque decisamente interessante sia per questa ipotetica funzionalità prestazionale ma anche per la possibilità di avere un design completamente rinnovato, almeno stando alle indiscrezioni, un comparto multimediale firmato Harman Kardon e nuove tecnologie multimediali che riguardano soprattutto la fotocamera sia posteriore che quella anteriore che potrebbe addirittura munirsi di un autofocus.