Samsung realizza un video ''sfottò'' sui 10 anni di iPhone

La battaglia mediatica tra Samsung ed Apple non è mai finita, almeno da parte dell'azienda sudcoreana, che al lancio del nuovo iPhone X di Apple, celebrativo dei suoi dieci anni di smartphone, ha addirittura creato un video promozionale in cui prende letteralmente in giro l'azienda di Cupertino per tutte le scelte fatte negli anni sui propri device. Samsung in un solo minuto ha riepilogato sottolineando le varie mancanze introdotte come quella del jack da 3.5mm ma anche la non resistenza all'acqua per molti anni e non ultimo il notch ossia la lunetta presente nell'iPhone X uscito venerdì scorso.

Nel video si racconta la vita di un ragazzo dal 2007, anno di presentazione del primo iPhone di Apple, il quale acquista lo smartphone dopo aver passato delle nottate al di fuori dell'Apple Store. La prima presa in giro è proprio questa che viene poi replicata con la mancanza della memoria di archiviazione con iPhone 3GS anche se in questo caso erano pochi i device con memoria ampia.

Successivamente il protagonista deve fare i conti con le presunte lacune di iPhone quali l'assenza di un pennino per prendere appunti, ma ricordiamo come lo smartphone di Apple non è mai entrare in diretto confronto con il Note di Samsung, quindi l'impermeabilità arrivata solo con le ultime versioni e l'eliminazione del jack da 3.5mm che oltretutto sembra una moda in arrivo anche sugli smartphone Android e chissà se anche nei prossimi Samsung.

Il giovane è stufo di questi dieci anni passati con iPhone e decide di abbandonarlo per acquistare un nuovo Samsung. Una volta convertito e contento passa di fronte all'ennesima fila negli Apple Store dove incontra, tra gli altri, un utente con un taglio di capelli decisamente particolare: la frangetta riprende la forma del famoso notch dell'iPhone X, ossia la lunetta posta nella parte superiore del nuovo smartphone di casa Apple. Insomma è l'ennesima pubblicità creata da Samsung non tanto per celebrare i propri smartphone ma solo per denigrare ancora una volta Apple ed i suoi nuovi smartphone.

Una prassi consolidata da parte dell'azienda che spesso negli anni ha realizzato pubblicità del genere alle quali però Apple non ha mai risposto direttamente se non con i risultati delle proprie vendite che hanno sempre segnato record su record a differenza della sua concorrente che ha visto anche delle difficoltà importanti come quella dei Note 7 esplosi.