Samsung pronta al sorpasso su Apple. Utili mai così alti nel Q2 2017 grazie ai microchip e agli smartphone

Record per Samsung che nel secondo trimestre del 2017 registra utili netti per oltre 9.7 miliardi di dollari. Un risultato incredibile per l'azienda sudcoreana che grazie alla spinta dei suoi microchip ma anche alle vendite importanti di Galaxy S8 e S8+ è riuscita a raggiungere questo record pronta a sorpassare addirittura l'insuperabile Apple. I risultati riguardano addirittura un +85% rispetto a quanto fatto nello stesso periodo dello scorso anno che dunque eleva l'azienda sudcoreana a regina assoluta del mercato.

Come detto il nuovo record di utili è stato possibile grazie alle vendite degli attuali Galaxy S8 e S8+ che seppure con un inizio non troppo entusiasmante hanno poi progredito nei mesi a seguire con un aumento esponenziale garantito anche dall'abbassamento del prezzo di vendita che ha consentito anche ai più indecisi l'acquisto . Non solo smartphone ma anche una domanda esagerata di microchip che nel corso di questi ultimi mesi sono stati richiesti in numero superiore rispetto a quanto fatto lo scorso anno ma anche rispetto a quanto immaginato da Samsung stessa.

E' un momento decisamente fortunato per Samsung che dopo il grande passo falso avvenuto con il Galaxy Note 7 sembra aver capito come proseguire sul mercato degli smartphone ma anche guardandosi intorno in molte altre categorie di prodotto. I numeri raggiunti dall'azienda sudcoreana potrebbero permettere un sorpasso storico nei confronti del principale rivale Apple. Sì, perché l'azienda di Cupertino deve ancora esternare i suoi risultati finanziari del secondo trimestre ma le stime parlano di un utile netto pari a 8.2 miliardi di dollari che dunque potrebbe non bastare nei confronti della battaglia contro Samsung.

Insomma una ripresa quella di Samsung su cui in molti non avrebbero scommesso almeno nell'immediato. Le grosse perdite con il blocco della produzione dei Note 7 sembravano aver affossato l'azienda che invece ha saputo modificare i propri piani non fermandosi alla mera vendita di smartphone. A questo punto non rimane che attendere l'azienda di Tim Cook che con il futuro iPhone 8 dovrà rispondere in modo perentorio alla sfida lanciata da Samsung.