Samsung pronta a commercializzare una S Pen per il futuro Galaxy S8

Il nuovo Samsung Galaxy S8 potrà essere utilizzato anche con una vera e propria S Pen realizzata dall'azienda sudcoreana e venduta separatamente. E' quanto dichiarato da un utente sul Social Network Weibo, il quale afferma di avere avuto tale informazione da una fonte interna a Samsung. Il nuovo top di gamma dell'azienda sudcoreana potrebbe dunque aver realizzato lo smartphone in modo da avere la piena compatibilità con gli input della S Pen di nuova generazione.

Forse per non snaturalizzare completamente la linea Note o forse per una scelta esclusivamente commerciale, sta di fatto che Samsung sembra aver sì deciso di implementare alcune funzionalità realizzabili con la S Pen, ma che quest'ultima arriverà non integrata nel Galaxy S8 ma bensì separata e venduta separatamente allo smartphone proprio come se la stessa fosse un accessorio.

La scelta di proporre una S Pen anche su di un Galaxy serie S non può che aver comportato per Samsung l'aver implementato feature specifiche tali da utilizzare con il tocco della penna. Una sorta di Touch Wiz, o Samsung Experience che dir si voglia, con funzionalità della linea Note e dunque con possibilità di scrivere con la penna o magari sfogliare pagine web semplicemente avvicinando la punta della S Pen.

Al momento non è chiaro, e non viene menzionato da nessuna fonte, quali potranno essere queste novità intrinseche con la S Pen. Oltretutto la nuova penna potrebbe essere una implementazione dell'ipotetico Galaxy S8 Plus, menzionato in alcune indiscrezioni pochi giorni fa, vista la presenza di un display maggiorato da 6 pollici e quindi decisamente consono all'uso con una penna.