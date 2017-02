Samsung, previsto cambio di partner per la batteria di Galaxy S8

Nonostante sia previsto in ritardo di circa un mese rispetto al ruolino di marcia solito della società, Galaxy S8 potrebbe fare una piccola apparizione al Mobile World Congress. Del dispositivo conosciamo già parecchi dettagli, come ad esempio il suo design con cornici estremamente ridotte, ma continuano a trapelare informazioni anche di stampo tecnico. Fra queste la possibilità di trovare tecnologie del tutto nuove per le batterie integrate in vista di un cambio di partner nelle forniture.

È chiaro che la priorità in Samsung, adesso, è di non ripetere il grossolano errore fatto con Galaxy Note 7. I coreani sono riusciti in qualche modo a sgattaiolare dal caso uscendone solo parzialmente acciaccati, tuttavia un nuovo passo falso in termini di batterie potrebbe costare parecchio alla compagnia, sia in termini finanziari che, soprattutto, in termini di reputazione del brand. E stando a quanto riportano le ultime voci citate dal sito giapponese Nikkei (ripreso da Reuters) Samsung potrebbe rifornirsi dal Giappone per le batterie di Galaxy S8.

La società potrebbe infatti abbandonare Amperex Technology, la società cinese fornitrice delle unità difettose presenti su Note 7, a favore di Murata Manufacturing. La situazione con il phablet ha probabilmente incrinato i rapporti fra i due ex partner, e non ci sorprende se Samsung in questi ultimi mesi avesse cercato fornitori alternativi per i prossimi top di gamma. Samsung SDI, in precedenza accusato di essere stato il fornitore alla base delle batterie difettose, rimarrà la realtà principale ad occuparsi della produzione delle batterie del prossimo Galaxy S8.

Secondo fonti che si sono verificate affidabili nel corso degli ultimi anni (ci riferiamo al canale Twitter @evleaks) Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 adotteranno batterie da 3.000 e 3.500 mAh. Altre fonti parlano invece di 3.250 e 3.750 mAh, soluzioni che riteniamo in entrambi i casi piuttosto valide anche in considerazione del fatto che negli smartphone verranno impiegati processori di ultima generazione a 10-nm. I due dispositivi sono attesi per il mese di marzo, ma potremmo averne un primo assaggio con un video teaser che sarà mostrato al Mobile World Congress.