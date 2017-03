Samsung presenta DeX: il nuovo modo di trasformare uno smartphone in PC Desktop

Samsung ha presentato ufficialmente il nuovo Galaxy S8 e S8+, le due versioni del suo nuovo top di gamma. Uno smartphone completamente rivisto per molti aspetti estetici ma anche e soprattutto per la componentistica interna con un hardware sempre più potente. E proprio per questo l'azienda sudcoreana ha deciso di sfruttare al massimo il nuovo Galaxy realizzando un accessorio che permetterà di trasformare appunto lo smartphone in un vero e proprio PC Desktop.

Parliamo della nuova Samsung DeX, la soluzione pensata dagli ingegneri sudcoreani per migliorare la produttività di chi lavora in mobilità e vuole ridurre al massimo il numero di dispositivi da portare con sé. Ecco che un piccolo accessorio come la nuova Samsung DeX permetterà agli utenti di connettere i propri Galaxy S8 e S8+ appoggiandoli semplicemente sulla specifica basetta, chiaramente collegata ad un monitor, e istantaneamente accedere alle applicazioni presenti sugli smartphone ma su uno schermo più ampio come quello del monitor.

Con Samsung DeX si potrà dunque modificare documenti, navigare su internet, guardare video, rispondere a messaggi e molto altro ancora utilizzando sì lo smartphone ma agendo sulla tastiera o tramite il mouse. Una novità per l'azienda sudcoreana che ha pensato di offrire dunque un ambiente di lavoro ottimale tramite un'interfaccia Android ridisegnata ed ottimizzata proprio per l'utilizzo con tastiera e mouse grazie anche a menu contestuali, multitasking di finestre e pagine web. Non è tutto visto che la collaborazione con Microsoft e Adobe permetterà di avere la massima compatibilità di Samsung DeX con Microsoft Office e tutte le applicazioni mobile di Adobe come Acrobat Reader Mobile e Lightroom Mobile. Oltretutto per i professionisti che solitamente l'ambiente Windows grazie a Samsung DeX potranno avere l'accesso remoto, in completa sicurezza, tramite soluzioni come Citrix, VMware e Amazon Web Services.

"Lo smartphone è diventato l’elemento centrale per quanti lavorano in mobilità; avere la possibilità di condividere una presentazione o modificare documenti da remoto significa poter operare in maniera più efficace utilizzando un solo dispositivo. Abbiamo sviluppato Samsung DeX pensando proprio a questa categoria di professionisti, per dare loro un’esperienza desktop semplice da utilizzare", ha dichiarato Injong Rhee, CTO of the Mobile Communications Business di Samsung Electronics. "La nostra collaborazione con partner importanti come Adobe e Microsoft è stata essenziale per lo sviluppo di Samsung DeX perché condividono la nostra ricerca dell’eccellenza nell’ambito della produttività mobile. Con Samsung DeX gli utenti possono inoltre essere certi della sicurezza dei loro dati grazie all’integrazione con la piattaforma Samsung Knox. Samsung DeX ridefinisce le potenzialità e la produttività del tuo Galaxy S8 ed S8+ nell’utilizzo in mobilità".

La nuova Samsung DeX offrirà connettività massima con la presenza di due porte USB 2.0, Ethernet, alimentazione via USB Type-C ed una ventola per il raffreddamento. Oltretutto avrà la possibilità di ricaricare velocemente i Galaxy S8 e S8+ grazie alla presenza della tecnologia Adaptive Fast Charging (AFC).