Samsung Pay Mini è ufficiale. Da oggi si potrà pagare online in tutta sicurezza

Samsung Pay Mini è ufficiale in Corea del Sud. Da oggi tutti gli utenti sudcoreani in possesso di uno smartphone Samsung ma anche di un dispositivo con Android a bordo potranno scaricare l'applicazione specifica realizzata dall'azienda e utilizzarla per effettuare pagamenti online in piena sicurezza. Sappiamo come Samsung avesse negli scorsi anni cercato di contrastare l'avvento di Apple Pay con il proprio Samsung Pay che permetteva in alcuni negozi fisici di utilizzare lo smartphone per realizzare i pagamenti. In questo caso l'azienda ha deciso di arricchire l'offerta agli utenti introducendo anche un sistema di pagamento specifico per le sessioni online appunto Samsung Pay Mini.

A differenza del fratello maggiore, Samsung Pay Mini, permetterà a tutti gli utenti Android di usufruire dei servizi di pagamento online. In poche parole tutti coloro che vorrà effettuare pagamenti sul web potranno farlo in piena sicurezza memorizzando la propria carta di credito nell'apposita sezione dell'applicazione di Samsung e nel momento in cui vorranno effettuare un acquisto online potranno sfruttare automaticamente l'app senza dover ogni volta reinserire le credenziali per il pagamento. La sicurezza verrà mantenuta alta grazie ad un accesso ai dati tramite impronta digitale per tutti gli smartphone che possederanno tale funzionalità oppure con una password a 6 caratteri.

Samsung Pay Mini potrà essere installato non solo sui dispositivi Galaxy dell'azienda ma anche su tutti gli smartphone con Android 6.0 Marshmallow. Purtroppo l'applicazione non sarà disponibile su AppStore visto che secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Apple, avrebbe respinto la sua approvazione nel proprio store di applicazioni presumibilmente per mantenere lontano qualsiasi tipo di servizio di pagamento diverso dal proprio Apple Pay, anche se in questo caso il servizio riguarda pagamenti online e non fisici.