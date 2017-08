Samsung Note 8 al debutto: in Italia dal 14 Settembre a 999

Samsung ha finalmente tolto i veli da Galaxy Note 8, il phablet con S-Pen che rappresenta la fascia più alta della compagnia. Un dispositivo per professionisti, e non solo, che prende quanto di meglio è stato introdotto su Galaxy S8 qualche mese fa completandolo con un display da 6,3 pollici con angoli meno arrotondati per favorire l'uso della penna e aumentare la superficie piatta dello schermo su cui scrivere. La S-Pen rimane quella di Galaxy Note 7, con 4096 livelli di pressione e poche funzionalità aggiuntive: fra queste citiamo la possibilità di accedere a Bixby (in Italia non utilissimo), e poco altro.

La piattaforma hardware rimane la stessa di Galaxy S8, quindi Exynos 8895, questa volta proposto con 6 GB di RAM e ancora una volta con 64 GB di storage integrato espandibile. Cambia invece la fotocamera posteriore, che diventa doppia: il modulo principale è quello che abbiamo già visto su S8, ma viene abbinato ad un ulteriore sensore da 12 MP con obiettivo tele capace di offrire uno zoom di tipo ottico 2X e effetti di sfondo sfocato. Da segnalare infine la batteria da 3.300 mAh con supporto per ricarica rapida e ricarica wireless, e la compatibilità con le reti 4G LTE Cat. 16.

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 OS Android 7.1.1 Nougat Processore Exynos 8895 Octa-Core

4 x Custom @ 2,35 GHz

4 x Cortex A53 @ 1,7 GHz RAM 6 GB Display Super AMOLED 6,3" (18,5:9) Risoluzione 2960 x 1440 (522 PPI) Storage 64 GB

Espandibili via microSD fino a 256GB Fotocamere Retro 12 MP f/1.7 + 12 MP f/2.4 Dual OIS

Flash Dual-LED

Video 4K@30fps / 1080p@60fps Fronte 8 MP f/1.7 Connettività 4G LTE Cat. 16 - Dual SIM

Wi-Fi 802.11ac Dual Band

Bluetooth 5.0

GPS / A-GPS / GLONASS

NFC

Certificazione IP-68 Porte USB Type-C

Audio combo 3,5mm Batteria Li-Ion 3.300 mAh non rimovibile

Ricarica rapida Dimensioni 162.5 x 74.6 x 8.5 mm Peso 195 g

Lo smartphone arriverà in Italia a partire dal 15 settembre ad un prezzo di 999 Euro, e potrà essere ordinato già dal 23 agosto. Chi partecipa alla prevendita riceverà in omaggio Samsung DeX, la dock ufficiale per trasformare il dispositivo in un computer con mouse e tastiera. Per maggiori informazioni a questo indirizzo trovate la nostra anteprima approfondita.