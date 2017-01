Samsung: non presenteremo Galaxy S8 al Mobile World Congress 2017

Ad accoglierci ogni anno al Mobile World Congress 2017 è solitamente un enorme cartellone con il teaser della "Next Big Thing" di Samsung, del prossimo top di gamma della serie Galaxy S. Quest'anno, forse, non ci sarà e ad anticiparlo è la stessa compagnia per mezzo della voce del responsabile della divisione mobile DJ Koh. Il dirigente della compagnia coreana ha detto ai microfoni di Reuters che la tradizione, che perdura da tre generazioni, verrà spezzata nel 2017.

Koh non ha offerto molti dettagli sulla data di lancio del dispositivo, tuttavia è chiaro che l'interesse dei coreani è di non commettere passi falsi. La fretta è stata cattiva consigliera con Galaxy Note 7, uno smartphone dalle grandissime speranze ma bloccato sul nascere da ingenui problemi di produzione. Con Galaxy S8 Samsung non può permettersi più alcun errore; né nei confronti degli utenti fidelizzati, né nei confronti degli investitori, entrambi delusi dall'evoluzione della vicenda.

In seguito alla sospensione delle vendite di Galaxy Note 7 Samsung ha annunciato un nuovo processo di qualità ad otto passaggi per i prodotti futuri, quindi è estremamente improbabile che Samsung cadrà nuovamente sullo stesso errore. Ma la progettazione e la produzione di uno smartphone sono processi comunque parecchio delicati, soprattutto quando si parla di un top di gamma estremamente evoluto come sembrerebbe il caso del nuovo Galaxy S8.

Dello smartphone sono trapelate numerose caratteristiche. Oltre ai consueti boost tecnologici in termini di tecnologie e potenza computazionale, il nuovo Galaxy S8 porterà con sé alcune rivoluzioni: innanzitutto, come possiamo vedere dalle tante immagini trapelate online, le cornici saranno veramente ridotte ai minimi termini, a tal punto che mancherà un tasto Home e anche il connettore audio. Inoltre la fotocamera posteriore sarà a filo con il resto della scocca.

Lato software possiamo attenderci un nuovo assistente virtuale nato dagli stessi creatori di Siri, ma significativamente più versatile e smart della "segretaria" presente da anni sugli iPhone. DJ Koh non ha parlato della data di presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S8, ma a quanto pare secondo voci non confermate potrebbe essere stata posticipata ad aprile.