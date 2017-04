Samsung, non aspettate lo smartphone ripiegabile prima del 2019

Samsung è la società che negli ultimi anni ha introdotto le maggiori innovazioni in ambito smartphone, e pare che sarà così ancora per qualche anno. La compagnia ha già mostrato dei prototipi di display flessibili e anche concept di dispositivi particolarmente rivoluzionari che arriveranno sul mercato nei prossimi anni. Fra i più attesi c'è anche un device elettronico ripiegabile a mo' di libro, che tuttavia non è previsto nel ruolino di marcia della società prima dei prossimi due anni.

In questo lasso di tempo la compagnia coreana vuole continuare a puntare sui propri display privi di cornici, anche vista l'accoglienza da parte del pubblico. La compagnia ha annunciato i nuovi Galaxy S8 e Galaxy S8+, che sono stati accolti in maniera piuttosto positiva dalla critica di tutto il mondo. Non abbiamo ancora dati o informazioni ufficiali sulle pre-vendite dei nuovi top di gamma, tuttavia al momento sembra che Samsung sia ancora la società da inseguire nel settore.

"Visto che i display bezel-less continuano a vendere bene abbiamo ancora parecchio tempo per sviluppare i display ripiegabili", ha dichiarato Kim Tae-woong, responsabile ingegnere in Samsung Display. "Prevediamo che la tecnologia diventi matura nel 2019". Una manovra scontata per Chung Won-seok, analista di HI Investment e Securities. Samsung ha attualmente un "margine operativo del 20% sui modelli con display bezel-free", e i display ripiegabili saranno la prossima carta da giocare quando la domanda per le attuali tecnologie inizierà a rallentare.

Parecchie società hanno considerato da anni il display ripiegabile come principale fonte di innovazione per i prossimi dispositivi mobile. A fare concorrenza a Samsung potrebbe esserci niente meno che Microsoft che potrebbe sfruttare la tecnologia per rinvigorire le vendite piatte della divisione Windows 10 Mobile. Alla società di Redmond spetta la proprietà di un brevetto per un dispositivo con la capacità di ripiegarsi su di sé, e si è già dedotto che il particolare form factor possa essere utilizzato sull'ipotetico Surface Phone che dovrebbe arrivare l'anno prossimo.

I display flessibili dovevano arrivare sul mercato anni fa, secondo i primi ruolini di marcia anticipati in privato da Samsung. Tuttavia qualcosa evidentemente deve essere andato storto nel processo di sviluppo della tecnologia. Una roadmap del 2013 indicava che i primi device ripiegabili sarebbero arrivati a fine 2015, al massimo ad inizio 2016. Nel 2014 questa data veniva spostata di un anno, e adesso il ritardo è decisamente più evidente. Samsung Display si aspetta inoltre che inizialmente avremo device "single foldable", e solo successivamente arriveranno i "multi-foldable".