Samsung Internet, il browser di Samsung, ora disponibile per tutti i dispositivi Android

Samsung ha reso disponibile il proprio browser per tutti gli smartphone dotati di sistema operativo Android 5.0 o successivo. Chiamato Samsung Internet, il browser è dotato di un blocco nativo per il tracciamento dell'utente tramite la pubblicità.

Finora disponibile soltanto per gli smartphone a marchio Samsung e per i Nexus e i Pixel di Google, Samsung Internet è ora liberamente installabile su tutti i dispositivi dotati almeno di Android 5.0 Lollipop.

La funzionalità che più spicca è sicuramente il blocco del tracciamento operato da alcune pubblicità: è possibile attivare un'estensione apposita dal menù delle impostazioni che evita che le agenzie pubblicitarie possano seguire gli spostamenti dell'utente tra le pagine web.

Novità degna di nota è anche l'introduzione di una modalità notturna, che rende scure le porzioni di schermo di colore chiaro. Questo non si applica solo all'interfaccia del browser, ma anche ai siti web: come è possibile notare dalle schermate nella galleria, anche le pagine vengono scurite per poter essere visualizzate meglio al buio.

Questo è l'ultimo esempio di servizi esclusivi di un marchio resi poi disponibili per tutti gli utenti; in questo modo Samsung aumenta il suo bacino di utenti e rende il suo software indipendente dal suo hardware, andando quindi a concorrere in via più diretta con nomi come Chrome, Firefox ed Edge.