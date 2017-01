Samsung, in arrivo nuove cuffie in ear wireless ''Level'' in accoppiata al Galaxy S8

Il nuovo Samsung Galaxy S8, in arrivo alla fine di marzo, potrebbe ottenere un parco accessori decisamente importante rispetto al passato. Sì perché l'azienda sudcoreana sembra pronta ad associare al suo nuovo top di gamma non solo una penna capacitiva capace di interagire con lo smartphone e sopratutto con le sue innovative funzionalità dell'interfaccia ma anche nuove cuffie wireless con la soppressione del rumore attivo.

E' quanto emerge da alcuni tweet di Roland Quandt, blogger di WinFuture.de, che negli ultimi giorni continua ad esternare numerose indiscrezioni in merito proprio al Samsung Galaxy S8 e non solo. In questo caso il blogger dichiara come l'azienda sudcoreana abbia in programma l'annuncio di un nuovo modello di cuffie in ear e senza fili completamente compatibili con il top di gamma delll'azienda in arrivo. I nuovi auricolari della linea LEVEL, sinonimo di qualità elevata sia a livello di materiali che per quanto concerne l'hardware, possederanno la caratteristica della cancellazione del rumore attiva e dunque permetteranno agli utenti di utilizzarle anche in luoghi rumorosi mantenendo inalterato l'ascolto.

Le nuove cuffie LEVEL si adatteranno completamente al nuovo Galaxy S8 e verranno appunto presentate in concomitanza allo smartphone in 4 diverse colorazioni: rosse, verdi, nere e argentate. Roland Quandt dichiara anche il loro prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 130 euro. Un prezzo inferiore di ben 50 euro rispetto alle nuove AirPods di Apple e che dunque potrebbero porsi come perfette rivali sul mercato delle cuffie di qualità.

La volontà di Samsung, con la presentazione del suo nuovo Galaxy S8, è quella di permette agli utenti di associare una moltitudine di accessori al proprio smartphone, nella piena compatibilità. Avevamo visto qualche tempo fa come le indiscrezioni avessero delineato la volontà da parte dell'azienda sudcoreana di introdurre una S Pen come accessorio da acquistare a parte proprio per il nuovo Galaxy S8.

Sì perché la penna sarebbe stata studiata per permettere di essere utilizzata con la nuova interfaccia di Samsung proprio come già avviene con i vari Note sempre dell'azienda. Magari l'implementazione di questa S Pen potrebbe essere rilegata al solo Galaxy S8 Plus, ossia la versione più grande del nuovo top di gamma in arrivo, e che dunque potrebbe "tappare" la mancanza del Galaxy Note 7 scomparso prematuramente, in attesa del nuovo Note 8.