Samsung, il prossimo top di gamma verrà annunciato entro la fine dell'anno. Sarà il Galaxy Note 8?

Le vendite del nuovo Galaxy S8 e S8+ di Samsung sono appena iniziate ma l'azienda sudcoreana sembra pronta già a guardare avanti soprattutto per la mancanza nel proprio catalogo di uno dei prodotti più attesi di questo 2017, il Galaxy Note. In questo caso ecco giungere per mano della dirigenza dell'azienda un comunicato stampa nel quale si dichiara apertamente l'arrivo nella seconda metà di questo anno di un nuovo "flagship" ossia un nuovo top di gamma pronto a coprire il buco realizzato dal defunto Note 7. In questo caso il riferimento al futuro Galaxy Note 8 sembra essere quanto mai palese e Samsung dunque potrebbe proporre il proprio phablet già nel prossimo mese di settembre in concomitanza con la fiera di Berlino di IFA 2017.

Le informazioni in merito al nuovo Galaxy Note 8 sono ancora davvero poche ma alcune fonti hanno parlato apertamente di un successore di Note 7 già in progettazione e pronto a riportare fiducia negli utenti rimasti fortemente delusi dal passo falso di Samsung durante lo scorso anno. Il nuovo phablet dell'azienda dovrebbe chiaramente portare avanti le linee viste con i Galaxy S8 e S8+ e dunque attendiamoci un Note 8 con "Infinity Display" ossia un pannello a tutto schermo Super AMOLED+ dalla risoluzione Quad HD. Gli ingegneri sudcoreani potrebbero addirittura spingersi oltre con il display del nuovo phablet raggiungendo magari una risoluzione incredibile di 4K su di un pannello da 6.4 pollici che chiaramente, grazie alla riduzione delle cornici, potrebbe ottenere dimensioni ancora non troppo esagerate.

A livello hardware il nuovo Galaxy Note 8 potrebbe essere equipaggiato dall'attuale Qualcomm Snapdragon 835 o, nel nostro caso, dal processore proprietario Exynos 8895 anche se per l'occasione e soprattutto per l'utilizzo che solitamente viene fatto con il pahblet della casa sudcoreana dagli utenti, Samsung potrebbe accompagnarlo da ben 6GB di RAM permettendo dunque maggiore velocità nelle operazioni quotidiane.

A livello multimediale il nuovo Galaxy Note 8 potrebbe introdurre per la prima volta in Samsung la doppia fotocamera. Abbiamo visto come l'azienda abbia già realizzato dei prototipi con il posizionamento in verticale di un doppio sensore fotografico che dunque potrebbe essere preludio al nuovo comparto multimediale del Note 8. Il suo funzionamento chiaramente non è ancora conosciuto ma le indiscrezioni parlano della volontà da parte degli ingegneri di prevedere uno zoom ottico da 3X con un sistema simile a quello utilizzato da Apple per il suo iPhone 7 Plus.