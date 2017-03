Samsung Gear 360 di seconda generazione approvata dalla FCC. In arrivo con il Galaxy S8?

La nuova Samsung Gear 360, la fotocamera che permette di registrare video a 360 gradi, ha ottenuto la certificazione dalla FCC. Una notizia che permette di capire come l'azienda sudcoreana sia già a buon punto sullo sviluppo della nuova generazione della Gear 360 e soprattutto come la stessa potrebbe arrivare quanto prima sul mercato. Oltretutto il passaggio alla Federal Communications Commission permette di scoprire come potrebbe essere il design della nuova cam di Samsung vista la presenza di alcune documentazioni con relativi rendering.

Da tempo si parla della seconda generazione della Gear 360 di Samsung ma ancora in rete non erano apparse sostanziali notizie in merito al suo comparto hardware o al suo aspetto. In questo caso il passaggio alla certificazione alla FCC ha permesso di scoprire come sarà la nuova generazione della cam. Il suo aspetto sembra modificarsi non di molto visto che il corpo centrale della fotocamera rimarrà per ovvi motivi tecnici una sfera posta in alto ad un corto bastone dove sono stati posizionati i pulsanti multifunzione come quello di accensione e spegnimento della cam.

Le altre informazioni in merito al nuovo dispositivo di Samsung riguardano solo il codice con cui è stata approvata dalla FCC che risulta essere SM-R210. Nessun altro dettaglio se non la dimensione della parte sferica della Gear 360 pari a 45 millimetri di diametro. Ricordiamo come l'attuale primo modello della Gear 360 di Samsung sia caratterizzato da due telecamere con ampiezza di 180 gradi poste una all'opposto dell'altra permettendo chiaramente la ripresa a 360 gradi tramite supporto software.

[HWUVIDEO="2084"]Samsung Gear 360 vs LG CAM 360, recensione ITA by Hardware Upgrade[/HWUVIDEO]