Samsung Gear 360 (2017) arriva in Italia da oggi. Nuovo design e migliore portabilità per la fotocamera a 360 gradi

La nuova Samsung Gear 360 è ufficialmente in vendita da oggi anche in Italia. La sua presentazione era avvenuta in concomitanza con i nuovi Galaxy S8 e S8+ che permettono di utilizzare anche la nuova videocamera attraverso l'applicazione realizzata ad hoc da Samsung. La Gear 360 in edizione 2017 si rinnova sotto molti punti di vista sia per quanto concerne il suo aspetto estetico che diviene ancora più ergonomico e dunque pronto ad essere utilizzato ancora meglio in tutte le condizioni ambientali quotidiane. Non solo perché a livello tecnico la nuova Gear 360 raggiunge livelli di qualità mai visti su di una cam da 360 gradi.

La videocamera, infatti, possiede ora un nuovo tipo di sensore in grado di effettuare riprese a 360 gradi a risoluzioni massime di 4K. Non solo visto che agli utenti permetterà anche di realizzare scatti fino a 15 megapixel con contenuti di altissima qualità. Gli utenti troveranno la nuova Gear 360 ancora più leggera della versione presentata durante lo scorso anno e troveranno la sue sue dimensioni ancora più compatte capaci di poter nascondere l'accessorio in tasca e dunque pronto per essere portato ovunque nei viaggi o in altre situazioni.

“Il lancio dei nuovi Galaxy S8 e S8+ è stato un primo passo verso la creazione di un vero e proprio ecosistema per la gestione e la fruizione dei contenuti e delle esperienze”, ha dichiarato Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics Italia. “La nuova Gear 360 consente di condividere in maniera ancora più semplice contenuti incredibili sui propri social network; siamo sicuri sia lo strumento adatto per una società in cui i video rappresentano sempre più il formato ideale per raccontare le proprie esperienze”.

Non è tutto visto che grazie alle più avanzate tecnologie Samsung per la condivisione e la modifica dei contenuti a 360 gradi, la nuova Gear 360 mette a disposizione molteplici strumenti per l’editing, nuovi effetti e filtri per creare contenuti personalizzati in modo facile e veloce. Da non sottovalutare l'introduzione inoltre della condivisione dei contenuti in tempo reale che gli utenti potranno quindi utilizzare nei loro viaggi. Inoltre quando sincronizzata con uno smartphone o computer compatibile, la nuova videocamera a 360 gradi di casa Samsung consentirà di visualizzare e condividere in diretta le proprie esperienze su tutte le piattaforme che supportano il live streaming, come Facebook, YouTube o Samsung VR.

Samsung Gear 360 edizione 2017 è compatibile con Galaxy S8+, S8, S7edge, S7, S6edge+, S6edge, S6, A5 2016, dispositivi iOS con OS 10.0 o superiore ed è disponibile da oggi sul sito Samsung e presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 249 euro.