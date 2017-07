Samsung Galaxy S9 somiglierà fortemente al Galaxy S8 soprattutto per il display

Il nuovo Samsung Galaxy S8 è stato presentato durante il mese di marzo ossia pochi mesi fa. Un successo importante in termini di vendite di cui l'azienda sembra essere soddisfatta e pronta a replicare con il futuro Galaxy Note 8 in arrivo entro la fine di agosto ma soprattutto con il futuro Galaxy S9 in arrivo il prossimo anno. Sì, si parla già del nuovo top di gamma su cui Samsung sembra aver già iniziato a lavorare fortemente soprattutto per sviluppare novità tecnologiche da implementare per migliorare il nuovo device.

In questo caso secondo le ultime indiscrezioni della testata giornalistica coreana, The Bell, sembra palese che in Samsung si voglia proseguire sulla strada intrapresa proprio con l'attuale Galaxy S8 e S8+ per quanto concerne il design. Si replicherà dunque il display "Infinity" che di certo ha catturato fortemente l'attenzione degli utenti per la sua qualità nella visualizzazione dei contenuti multimediali ma anche per quanto riguarda l'usabilità ai massimi livelli grazie alla riduzione quasi totale delle cornici con un ampliamento della superficie d'uso.

La testata giornalistica coreana focalizza l'attenzione sul fatto che Samsung sia intenzionata a riproporre le medesime dimensioni come anche le medesime forme degli attuali Galaxy S8 e S8+. In questo caso dunque il nuovo Galaxy S9 in arrivo possederà il medesimo display da 5.77 pollici mentre il più grande Galaxy S9+ si proporrà con uno schermo da 6.22 pollici. Chiaramente presente la soluzione con la riduzione praticamente totale delle cornici con l'assenza anche del pulsante anteriore fisico.

Palese, secondo queste indiscrezioni, la volontà da parte di Samsung di rimanere quanto mai cauta nella realizzazione della prossima generazione dei suoi top di gamma che sembrano voler confermare la volontà del cambio di filosofia finora adottato dall'azienda che vuole competere sì con gli altri produttori ma non volendo rivoluzionare i propri smartphone ogni anno. In questo caso con il Galaxy S9 si procederà ad una conferma di quanto fatto con S8 e S8+ soprattutto per quanto concerne il display e sicuramente si cercherà di incrementare a livello hardware con l'aggiunta magari di un doppio sensore fotografico sulla falsa riga del nuovo Galaxy Note 8 in arrivo.