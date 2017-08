Samsung Galaxy S9 in arrivo con lo Snapdragon 845 e gli accessori in stile ''Moto Mods''

Il nuovo Samsung Galaxy S9 arriverà non prima del mese di febbraio del 2018 ma le indiscrezioni sulle specifiche tecniche del nuovo smartphone top di gamma dell'azienda iniziano già a muoversi e sono quanto mai interessanti. Sì, perché il futuro smartphone di Samsung potrebbe addirittura ottenere una sorta di esclusiva per quanto concerne il processore con il quale sarà alimentato ma soprattutto è possibile che gli utenti possano acquistare accessori in pieno stile Motorola ossia come gli attuali Moto Mods.

L'indiscrezione ultima giunge direttamente dal famoso giornalista Eldar Murtazin il quale con un tweet quanto mai preciso ed esaustivo ha espresso le sue informazioni alla Rete. Il nuovo Galaxy S9 di Samsung, infatti, potrebbe essere equipaggiato da alcuni magneti nella scocca posteriore tali da permette di utilizzare accessori realizzati ad hoc proprio come oggi avviene con i Lenovo Moto Z2. Una novità davvero importante per Samsung che forse intende giocare sulla modularità per catturare l'attenzione degli utenti differenziandosi dalla massa e riuscendo a proporre uno smartphone capace di essere utilizzato a 360 gradi anche in situazioni diverse da quelle canoniche a cui siamo abituati.

Non è tutto perché lo stesso giornalista dichiara come le nuove "Samsung Moto Mods" permetteranno comunque la carica wireless dello smartphone, il quale però potrebbe vedere modificata la posizione del lettore delle impronte digitali che, finalmente, non sarà posizionato nella parte posteriore del device. Non è chiaro dove Samsung voglia porlo sullo smartphone ma difficilmente, secondo le fonti del giornalista russo, si potrà vedere al di sotto del display.

Oltre a questo il nuovo Samsung Galaxy S9 potrebbe facilmente ottenere un'esclusiva per quanto riguarda il processore con il quale è alimentato. Sì, perché secondo alcune indiscrezioni è possibile che Qualcomm e Samsung si siano accordate per permettere proprio sul nuovo Galaxy S9 in arrivo l'esclusiva per alcuni mesi dell'utilizzo del nuovo Snapdragon 845 il successore dell'attuale Snapdragon 835. Il nuovo processore di Qualcomm dovrebbe essere presentato a fine anno e dovrebbe permettere un processo produttivo a 7nm con Otto Core e la GPU Adreno 630.

Chiaramente è possibile che tale indiscrezione sia solo frutto di alcuni passaparola non propriamente veri soprattutto perché qualche mese fa era stato definito un accordo esclusivo tra LG e Qualcomm affinché proprio il futuro top di gamma dell'azienda sudcorena ottenesse prima degli altri il nuovo Snapdragon. Quale la verità? Purtroppo è ancora troppo presto per saperlo ma di certo i prossimi top di gamma non potranno che sfidarsi a suon di potenza e risparmio energetico proprio grazie alla realizzazione dei processori di nuova generazione Qualcomm.