Samsung Galaxy S9: eccolo in una prima immagine. Sarà lui?

Il nuovo Samsung Galaxy S9 arriverà con ogni probabilità nei primi mesi del prossimo anno ma le indiscrezioni sulle sue caratteristiche sono iniziate a circolare già da tempo e quello che viene denominato come Project Star sembra poter introdurre novità importanti non solo a livello hardware ma soprattutto per quanto riguarda la nuova interfaccia grafica basata sull'Intelligenza Artificiale.

Partiamo innanzitutto dall'immagine apparsa in Rete e che ritrae la cover realizzata da Ghostek, la quale potrebbe avvolgere proprio il nuovo Samsung Galaxy S9. Se la parte anteriore non differisce da quanto visto con l'attuale gamma dei Galaxy S8 quello che sembra essere stata ridisegnata completamente è la parte posteriore dove fa bella vista una fotocamera a doppio sensore posta in verticale, al centro, con il sensore delle impronte digitali per lo sblocco al di sotto proprio del comparto fotografico e dunque in posizione più comoda rispetto al passato.

Sul nuovo Samsung Galaxy S9 aggiunge qualche informazione importante anche il solito Evan Blass, alias @evleaks, il quale in un suo tweet fa espressamente riferimento a due nuovi device dell'azienda sudcoreana quali Galaxy S9 con codice SM-G960 - Star 1 ed anche Galaxy S9 Plus con codice SM-G965 - Star 2. Il blogger oltre a specificare i nomi dei nuovi smartphone di Samsung aggiungo una frase con un grande significato: Definitely a "tock" year. Questo richiama la possibilità che l'azienda sudcoreana abbia in programma di inserire nei suoi nuovi device di punta per il 2018 un processore con una nuova micro architettura confermando il fatto che, a detta del blogger, i nuovi Galaxy S9 e S9 Plus non saranno semplici aggiornamenti ma introduranno novità importanti.