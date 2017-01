Samsung Galaxy S8, spunta un primo render della versione ufficiale?

Oggi non possiamo conoscere i piani ufficiali di Samsung per il prossimo Galaxy S8, tuttavia con la presentazione prevista per la fine di febbraio al MWC è chiaro che il dispositivo è già pronto e la produzione lanciata. La compagnia ha inviato i bozzetti dello smartphone alle società di accessori e ai partner commerciali, che già conoscono l'estetica del dispositivo ma il segreto è comunque coperto da accordi cosiddetti NDA (non disclosure agreement).

Capita però che le informazioni trapelino prima del tempo, e dopo una prima foto pubblicata nei meandri della rete è la volta di un render ufficiale del produttore Ghostek, che conferma l'estetica che avevamo visto alcuni giorni fa. Affidandoci a questi rumor, Galaxy S8 sarebbe il primo dispositivo della famiglia ad essere totalmente rivoluzionato nel design, con l'abbandono del tasto Home nella parte frontale e un design con cornici veramente ridotte ai minimi termini.

Non arriviamo ai livelli di Xiaomi Mi Mix, ma il nuovo S8 si caratterizza per soluzioni molto interessanti, come la doppia curva ai due lati e un design simmetrico certamente più comodo rispetto a quello dell'ammiraglia cinese. Il render non rivela solo dettagli di natura estetica: come abbiamo detto poco sopra scompare il tasto Home, che viene probabilmente integrato sotto il display, mentre la parte posteriore è molto pulita e con una fotocamera a singolo modulo.

Si potrebbe dubitare dell'affidabilità del leak per via della mancanza del flash LED per la fotocamera posteriore. Si tratta di un elemento decisamente importante per un produttore di case, dal momento che lo stesso accessorio potrebbe compromettere il funzionamento del flash se progettato male. Non crediamo che Samsung abbia trovato una tecnologia tale da poter escludere la componente dalla sua fotocamera, quindi al momento non possiamo che mettere in dubbio l'attendibilità dell'immagine e aspettare l'annuncio ufficiale di Galaxy S8.

Non manca molto all'evento previsto come ogni anno al Mobile World Congress, fiera che copriremo in lungo e in largo riportandovi tutte le novità dal mondo tecnologico e mobile per la prossima generazione.