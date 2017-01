Samsung Galaxy S8 senza cornici e con display 'infinity', scanner dell'iride, e altro

Lo attendevamo tutti con ansia per il prossimo Mobile World Congress, ma non ci sarà. Secondo le ultime voci Samsung Galaxy S8 verrà presentato almeno un mese più tardi, il 29 marzo, con un debutto commerciale stimato per circa tre settimane dopo. Fino a quella data la compagnia sudcoreana manterrà il più stretto riserbo sulle novità della prossima generazione, anche se ormai di segreto la nuova proposta ammiraglia ha ben poco per via delle numerose soffiate trapelate.

Il Guardian ha fatto il punto della situazione citando molteplici fonti informate. Lo smartphone verrà presentato in due varianti con dimensioni del display fra i 5 e i 6 pollici, entrambi a doppia curvatura sullo stile degli scorsi modelli edge. Nonostante le dimensioni maggiorate per i pannelli integrati, i due dispositivi avranno dimensioni simili ai modelli attuali grazie al design bezel-less. Le cornici saranno talmente ridotte che andranno via tasto Home e logo Samsung.

Il display "infinity", così viene definito dalla fonte, coprirà la maggior parte della superficie frontale dello smartphone e non ci sarà spazio per altri componenti, oltre quelli strettamente essenziali (vari sensori, fotocamera frontale, capsula per le chiamate). Sul piano hardware Galaxy S8 avrà lo stesso scanner dell'iride presente su Galaxy Note 7, mentre il sensore per le impronte digitali non sarà sotto al display, ma spostato lungo la parte posteriore del dispositivo.

Come già anticipato da numerosi rumor, Samsung ha scelto un modulo tradizionale a singola fotocamera sul nuovo top di gamma, usando un sensore con la stessa tecnologia "Duo Pixel" presente sull'attuale punta di diamante della line-up. La nuova fotocamera sarà migliorata sul fronte della qualità di immagine, velocità di scatto e performance in condizioni di luce non ottimali, e sarà in grado di riconoscere oggetti e prodotti con una feature simile a Google Goggles.

Lo smartphone utilizzerà il processore Qualcomm Snapdragon 835, come facilmente intuibile da alcune voci trapelate nelle scorse ore, e avrà un minimo di 64GB di storage interno espandibile con microSD. Non mancherà il jack per le cuffie da 3,5mm, così come un connettore USB Type-C. Sul piano software Samsung includerà un assistente personale dedicato e proprietario capace di riconoscere gli oggetti sfruttando la fotocamera posteriore e di svolgere funzioni avanzate.

Samsung sta collaborando con diverse società che si occupano di dati per dare più funzionalità possibili al suo assistente. Fra gli accessori ci sarà una dock che trasformerà il dispositivo in un computer Android desktop supportata da modifiche al software. La dock consentirà di collegare in maniera semplice il sistema a monitor, tastiere e altre periferiche, con la funzione che si chiamerà DeX e funzionerà in maniera simile alla modalità Continuum di Windows 10.

Samsung non ha ancora annunciato una data di rilascio per il prossimo Galaxy S8, tuttavia secondo diverse voci il dispositivo non verrà commercializzato prima del 21 aprile.