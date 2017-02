Samsung Galaxy S8 sarà presente al MWC 2017 ma solo in un video teaser

Il nuovo Samsung Galaxy S8 sarà comunque presente al MWC 2017 anche se non verrà presentato in quell'evento. Sì perché le ultime indiscrezioni sul nuovo top di gamma dell'azienda sudcoreana parlano di una probabile apparizione del Galaxy S8 non fisica ma tramite un video teaser pronto a creare nuovo hype nei media e negli utenti. Samsung dunque non sembra voler rinunciare al palco del MWC 2017 per parlare del suo futuro top di gamma e soprattutto sembra pronta ad avvertire i suoi concorrenti sul fatto che l'ipotetico "re" degli smartphone è pronto e arriverà molto presto.

Secondo alcune fonti di Sammobile, Samsung, è pronta a dare un assaggio di quello che gli utenti vedranno durante l'evento di New York del 29 marzo, data in cui l'azienda sudcoreana dovrebbe presentare ufficialmente il nuovo Galaxy S8. Seguendo le indiscrezioni, durante la presentazione in quel di Barcellona dei nuovi Tab di Samsung, sul palco verrà mandato in onda un video teaser della durata di un minuto in cui potrebbe venire svelata ufficialmente la data di presentazione del nuovo Galaxy S8 e chissà forse anche con qualche accenno al design o alle novità che lo stesso smartphone introdurrà.

Sul nuovo Samsung Galaxy S8 sono comparse negli ultimi mesi una moltitudine di indiscrezioni. Notizie più o meno vere che hanno in qualche modo creato una forte attesa per il nuovo top di gamma dell'azienda sudcoreana soprattutto in un momento decisamente difficile dopo la debacle del Galaxy Note 7. Il nuovo Samsung Galaxy S8 dovrebbe, come abbiamo visto, possedere un display curvo ai lati delle dimensioni di 5.8 e 6.2 pollici in base alla versione, dovrebbe quindi possedere in esclusiva mondiale il nuovo processore Snapdragon 835 di Qualcomm, quindi 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Il design dello smartphone dovrebbe cambiare non tanto nella sua parte posteriore dove sarà presente una singola fotocamera da 12 megapixel con spessore ancora più ridotto rispetto al passato, ma in quello anteriore dove sparirà completamente il tasto fisico Home che aveva da sempre caratterizzato i Galaxy S di Samsung, lasciando spazio ad un display con superficie utilizzabile sempre più ampia. Oltre a questo l'azienda dovrebbe puntare molto sull'intelligenza artificiale che porterà le vesti del nuovo assistente virtuale Bixby ma anche in una interfaccia grafica rinnovata e pronta a catturare quanti più utenti possibili.