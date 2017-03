Samsung Galaxy S8 registrerà video fino a 1000 fps grazie alla nuova fotocamera posteriore

Si intensificano le indiscrezioni riguardanti il nuovo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in arrivo il prossimo 29 marzo in uno specifico evento in programma a New York. Le ultime informazioni in merito ai due top di gamma dell'azienda sudcoreana parlano di un importante evoluzione per quanto concerne la fotocamera posteriore che seppur con la stessa risoluzione dello scorso anno e lo stesso sistema Dual Pixel, permetterà all'utente di registrare video addirittura fino a 1000 fps. Un vero e proprio super slow motion che sembra andare molto di moda in questi ultimi mesi soprattutto grazie alle evoluzioni tecnologiche dei nuovi sensori fotografici per smartphone.

Il nuovo super slow motion del Samsung Galaxy S8 e S8 Plus è dunque pronto a battere la concorrenza. In primis quella di Sony che abbiamo visto, ha presentato proprio la novità delle riprese a 960 fps con il nuovo Sony Xperia XZ Premium al MWC 2017. La nuova modalità sul nuovo Samsung in arrivo, sarà possibile, grazie all'inserimento tra il sensore e il processore di immagini di una memoria DRAM. Questa memoria potrà immagazzinare le riprese, memorizzandole, prima di essere elaborate. Una soluzione inevitabile visto che a 1000 fps non è possibile l'elaborazione in tempo reale prima di arrivare al processo di immagine. Il meccanismo è il medesimo utilizzato da Sony con il suo nuovo sensore che però, come detto, raggiungerà "solo" i 960 fps battuti dunque dalla fotocamera da 12 megapixel di Samsung.

I nuovi Galaxy S8 e S8 Plus sono dunque pronti a stabilire nuovi record. Le novità che l'azienda sudcoreana ha deciso di implementare sui suoi nuovi top di gamma sono quanto mai numerose e riguardano non solo l'estetica ma anche e soprattutto la sostanza hardware. L'abbandono del tasto Home fisico nella parte anteriore dello smartphone con l'introduzione di un display denominato "Infinity" che amplierà notevolmente la superficie utilizzabile dall'utente mantenendo "quasi" intatte le dimensioni dei precedenti device e il posizionamento del sensore per le impronte digitali sul retro accanto alla fotocamera sono solo alcune delle implementazioni realizzate.

I nuovi Samsung Galaxy cambieranno anche nella sostanza con il suddetto upgrade importante della fotocamera Dual Pixel in termini prestazionali e l'introduzione del nuovo Snapdragon 835, esclusiva al momento del lancio per Samsung. Si avranno novità anche sull'interfaccia grafica che sembra indirizzarsi ancora di più sugli aspetti funzionali piuttosto che su quelli estetici. In questo caso si avrà una Samsung Experience di impatto, minimale e pronta ad essere utilizzata dagli utenti nell'immediato senza dunque tanti fronzoli e applicazioni inutili che da sempre hanno solo appesantito l'intero sistema. Una nuova era per Samsung che è pronta a riconquistare la fiducia degli utenti e a sfidare il suo avversario più importante: Apple.