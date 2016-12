Samsung Galaxy S8 Plus potrebbe arrivare sul mercato con display da 6 pollici

Le indiscrezioni sui nuovi Galaxy S8 ed S8 Edge si susseguono a ritmi forsennati e anche durante le festività arrivano in rete novità decisamente interessanti per quanto concerne la nuova serie top di gamma di Samsung. L'azienda, secondo alcune fonti di ubergizmo, avrebbe in mente di rilasciare sul mercato un nuovo Galaxy S8, con display maggiore rispetto alle dimensioni dei due smartphone classici, pronto a prendere il nome di Plus.

Secondo i ben informati questo nuovo smartphone potrebbe non possedere un display Edge, presente invece secondo le ultime notizie sugli altri Galaxy S8, ma con una dimensione addirittura di 6 pollici. Uno smartphone importante per il quale al momento non è ben chiara il posizionamento che potrebbe prendere nella serie Galaxy di nuova generazione.

Sì perché lo stesso potrebbe risultare una vera e propria terza versione dei Galaxy S8 in arrivo come accaduto con i Galaxy S6 che a posteriori hanno visto aggiungersi la versione Plus con display Edge. In questo caso però le informazioni indirizzano su di un device con display decisamente maggiorato rispetto sia agli attuali Galaxy S7 ed S7 Edge ma anche rispetto al Galaxy Note 7, andato precocemente in pensione.

Il nuovo Galaxy S8 Plus potrebbe anche rivelarsi semplicemente un prodotto da affiancare agli altri dispositivi permettendo agli utenti in cerca di uno smartphone con display importanti di poterne trovare uno appunto con il Galaxy S8 Plus in attesa del nuovo Note 8, che secondo alcune affermazioni della dirigenza Samsung, dovrebbe arrivare a fine del prossimo anno. Proprio sul Note 8 le speculazioni sono già iniziate e c'è già chi scommette su di un prodotto completamente nuovo in seno al design puntando su di un assetto simile a quello dell'attuale Mi MIX di Xioami ossia con display a tutta superficie.