Samsung Galaxy S8, in arrivo anche in versione Microsoft Edition

Il 29 marzo Samsung ha annunciato i nuovi top di gamma per il 2017, con la line-up di fascia alta che sarà composta nella prima metà dell'anno da Galaxy S8 e Galaxy S8+. I dispositivi avranno hardware di fascia elevata e saranno rivoluzionari sul fronte del design grazie al display Infinity. Rispetto alla scorsa generazione avranno anche una dock per l'uso a mo' di computer desktop, il riconoscimento dell'iride e facciale, e un assistente virtuale evoluto dal nome di Bixby.

Galaxy S8 e Galaxy S8+ saranno proposti con Nougat con una personalizzazione grafica proprietaria che integra tutte le funzionalità accessorie non presenti sul sistema operativo stock di Google. Entrambe le varianti verranno proposte però anche in un'altra chiave, da una società che potremmo definire fra le concorrenti di Samsung: Microsoft. Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ Microsoft Edition saranno venduti presso i Microsoft Store con alcune modifiche al software.

"Una personalizzazione Microsoft viene applicata sui Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ Microsoft Edition quando i dispositivi saranno avviati la prima volta e connessi al Wi-Fi. La personalizzazione assicura ai clienti un'esperienza di produttività ai massimi livelli con le app Microsoft come Office, OneDrive, Cortana, Outlook e altro".

Gli smartphone utilizzeranno pertanto lo stesso sistema operativo e la stessa UI dei modelli tradizionali, ma aggiungeranno l'intera line-up di applicazioni proprietarie Microsoft a quelle già offerte nativamente dai coreani, fra cui anche l'assistente virtuale Cortana. Sono in ogni caso app che possono essere scaricate e installate sui top di gamma standard venduti nei canali di rivendita tradizionali e non sappiamo al momento se ci saranno anche personalizzazioni più profonde.

Le app Microsoft basilari (come OneDrive, Skype e Office) si troveranno comunque su tutti i Galaxy S8 e Galaxy S8+ immessi in commercio, ma sarà solo la versione Microsoft Edition che fornirà tutta la gamma di app Microsoft già dal primo avvio. L'iniziativa è pensata attualmente solo per i Microsoft Store americani, dove gli smartphone sono già disponibili al preorder, e non sappiamo se verrà espansa anche in altri paesi del mondo.