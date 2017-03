Samsung Galaxy S8: eccolo in versione blue, grigio, viola e silver

Mancano ormai pochi giorni al debutto del nuovo Galaxy S8 di Samsung e le indiscrezioni sul top di gamma dell'azienda sudcoreana continuano a riempire la rete con immagini rubate e nuove specifiche tecniche. Ecco che il solito @evleaks svela sul proprio profilo di Twitter un'immagine per i media in cui è possibile osservare con precisione come si presenterà il nuovo smartphone di Samsung agli occhi degli utenti il prossimo 29 marzo alla presentazione ufficiale in quel di New York.

In questo caso l'immagine, che sembra essere quanto mai ufficiale, ritrae lo smartphone sia nella versione normale, che possederà un display da 5.8 pollici, che in quella Plus ossia con display maggiorato da ben 6.2 pollici. Il press render dello smartphone permette di avere conferma sia sull'assenza definitiva del tasto Home fisico, abbandonato per ottenere una maggiore superficie utilizzabile mantenendo però manegevolezza, che sulle colorazioni che Samsung ha deciso di proporre al proprio pubblico. Presenti dunque il "black sky" ossia la colorazione più scura di tutte tendente al nero, quindi "orchid grey" e "artic silver" che sembrano avvicinarsi ai classici grigi con delle sfumature diverse.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV — Evan Blass (@evleaks) 19 marzo 2017

Se non bastasse, Samsung, sembra pronta a realizzare Galaxy S8 e S8 Plus anche in altre colorazioni. Lo smartphone è stato, infatti, avvistato in versione "Gold" come anche in tonalità "Viola". Quest'ultima risulta essere quanto mai originale e sicuramente indirizzata ad un pubblico femminile pronto ad acquistare il nuovo top di gamma. Certamente l'azienda sudcoreana non è nuova a queste scelte cromatiche "stravaganti" e nel corso degli anni, soprattutto nel suo mercato di origine, ha sempre trovato un ottimo riscontro.

Ricordiamo come il nuovo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus possederà molteplici novità a livello tecnologico, sia per quanto concerne le componenti hardware sia per quanto riguarda anche feature che l'azienda ha deciso di integrare con il suo nuovo top di gamma. Ecco che il nuovo Galaxy si presenterà con il potente Snapdragon 835, rilasciato al momento in esclusiva da Qualcomm, quindi 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibili con MicroSD. Presente una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel che possederà miglioramenti rispetto al passato per quanto concerne il sistema Dual Pixel ma soprattutto in Samsung si è pensato di raggiungere il massimo con la registrazione fino a 1000 fps con il cosiddetto Super Slow Motion.

Oltre alla connettività di ultimissima generazione la particolarità del nuovo smartphone di casa Samsung sarà quella della presenza di un sensore per il riconoscimento dell'iride che permetterà lo sblocco immediato tramite la scansione dell'occhio umano, quindi la presenza di un sensore delle impronte digitali posto accanto alla fotocamera posteriore e molte indiscrezioni parlano anche di un sensore per il riconoscimento facciale che permetterà l'utilizzo di Samsung Pay per i pagamenti online proprio tramite la scansione del viso dell'utente proprietario.