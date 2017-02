Samsung Galaxy S8: eccolo in un nuovo video render nelle due versioni

Il nuovo Samsung Galaxy S8 si sta facendo attendere come sappiamo più del previsto. Sì perché solitamente Samsung ha presentato i suoi nuovi top di gamma della linea Galaxy S durante i giorni del MWC di Barcellona, cosa che invece non avverrà quest'anno visto che l'azienda, a causa dei ritardi avuti con il Note 7, ha dovuto posticipare l'evento alla fine del mese di marzo. Nel frattempo però sul nuovo smartphone di casa Samsung si scoprono sempre più dettagli ed è di oggi addirittura un video render delle due differenti versioni del nuovo top di gamma realizzate da @OnLeaks.

Nel video è possibile osservare, come detto, entrambe le versioni che Samsung sembra voler presentare. Esattamente il Galaxy S8 e il Galaxy S8 Plus che si differenzieranno esclusivamente per le dimensioni del display che nella prima versione dovrebbe essere da 5.7 pollici mentre nella seconda da 6.2 pollici. Queste novità in seno alla grandezza del display però non devono trarre in inganno perché in Samsung hanno cercato di ottimizzare al massimo i nuovi smartphone soprattutto eliminando il tasto centrale fisico Home. Tutto questo ha permesso di avere delle dimensioni del prodotto finale praticamente simili agli attuali S7 ed S7 Edge visto che per l'S8 "normale" si avranno dimensioni pari a 148.9 x 68 x 8 mm mentre per per l'S8 Plus si avranno dimensioni pari a 159 x 74 x 8 mm.

Oltre a questo è possibile osservare il posizionamento di un sensore delle impronte digitali sul retro. Una posizione che potrebbe risultare comoda e da molti utilizzata nei propri dispositivi se non fosse che in questo caso Samsung ha deciso di posizionarla in alto, accanto al sensore della fotocamera, e viste le dimensioni comunque non contenute del dispositivo, questa scelta, potrebbe non essere poi troppo azzeccata. Nel video è possibile osservare anche la presenza dello scanner dell'iride nella parte anteriore, un accessorio già visto nell'ormai defunto Galaxy Note 7, che permetterà di sbloccare lo smartphone semplicemente con lo sguardo. Presente anche il jack da 3.5mm per le cuffie e una porta USB Type-C.

Una novità che è possibile osservare proprio dal video leaked è anche la presenza di ben 3 pulsanti fisici ai lati dello smartphone. Sì perché il Galaxy S8 come anche il Galaxy S8 Plus possederà un tasto in più rispetto ai classici pulsanti per l'accensione e spegnimento e quello per il controllo del volume. L'azienda sudcoreana infatti sembra voler introdurre un pulsante fisico dedicato per il suo nuovo assistente virtuale Bixby che, secondo del indiscrezioni, dovrebbe portare l'utente ad un livello decisamente superiore rispetto agli attuali assistenti presenti negli attuali smartphone.

A livello tecnico i nuovi Samsung Galaxy S8 e S8 Plus dovrebbero possedere, in via esclusiva, il nuovo Snapdragon 835 di Qualcomm affiancato da 4GB di RAM, quindi 64GB di memoria interna chiaramente espandibile con MicroSD, una fotocamera posteriore da 12 megapixel, una fotocamera anteriore da 8 megapixel con possibile autofocus nonché la certificazione IP68 contro la polvere e l'acqua.