Samsung Galaxy S8: ecco la prima immagine reale del futuro top di gamma

La fonte è l'ormai noto blogger Evan Blass che nel corso degli anni ha sempre permesso di osservare o di ottenere informazioni in merito a smartphone in uscita ben prima che questi venissero presentati. In questo caso Blass pubblica sul proprio sito web l'immagine reale dell'ipotetico nuovo Samsung Galaxy S8 che ormai tutti attendevano di vedere dal vivo al MWC 2017 di Barcellona ma che invece potranno scoprire alla presentazione ufficiale che con ogni probabilità avverrà il 29 marzo a New York in un evento specifico.

L'immagine pubblicata rivela la presenza del modello da 6.2 pollici sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Per il frontale è possibile subito vedere la novità più importante che il Galaxy S8 di Samsung proporrà al proprio pubblico: l'assenza del pulsante Home fisico. Sì perché come sappiamo l'azienda sudcoreana con questa nuova generazione di Galaxy ha voluto dare un taglio al passato dando maggiore spazio al display che dunque pur essendo da 6.2 pollici permetterà di far mantenere allo smartphone le stesse dimensioni dell'attuale Galaxy S7 Edge. Sempre dall'immagine è possibile notare la presenza sia nella parte frontale che in quella posteriore della ormai classica doppia curvatura del display e della scocca. Una caratteristica introdotta con i Galaxy S7 e S7 Edge che dunque Samsung continua a proporre soprattutto per mantenere una comoda presa dello smartphone che di certo non possederà dimensioni importanti.

Una novità giunge anche dalla parte posteriore del nuovo Galaxy S8 visto che accanto al sensore della fotocamera, che sembra possedere ancora meno spessore rispetto a quella delle precedenti generazioni, sembra prendere posto un sensore delle impronte digitali rettangolare e decisamente allungato. Una posizione che al momento non era mai stata impiegata da nessun altro produttore e che al momento, con una prima impressione visiva, non sembra essere comodissimo rispetto al classico posizionamento al centro della back cover.

Oltre a questo, le indiscrezioni, parlano di un nuovo Galaxy S8 con specifiche tecniche chiaramente da top di gamma e dunque con processore Snapdragon 835 di ultimissima generazione, 4GB di RAM e storage a partire da 64GB con possibilità di ampliarlo fino a 2TB. Presente ancora il jack da 3.5mm per le cuffie, una porta USB Type-C di ultima generazione. Per il resto il noto blogger Blass dichiara anche informazioni in merito alla fotocamera che dovrebbe mantenere un sensore da 12 megapixel al posteriore e 8 megapixel all'anteriore con un'apertura pari a f/1.7 e autofocus per entrambe.

Come detto la presentazione avverrà il prossimo 29 marzo con una commercializzazione che si attende dalla seconda settimana di Aprile in tutto il mondo. I prezzi, secondo le prime informazioni, sembrano essere al rialzo con almeno 100€ in più rispetto a quelli dei Galaxy S7 e S7 Edge dello scorso anno e precisamente ci si attende un Galaxy S8 al prezzo di 799 euro ed una versione di Galaxy S8 Plus addirittura a partire da 899 euro.