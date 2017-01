Samsung Galaxy S8: ecco la presunta immagine reale dello smartphone in arrivo ad Aprile

Il mistero sulla data di presentazione del nuovo Samsung Galaxy S8 si infittiscono anche se sembra sempre più forte la propensione dell'azienda cinese ad abbandonare per questo anno il Mobile World Congress di Barcellona come piattaforma di lancio del suo nuovo top di gamma. Sì perché molte indiscrezioni parlano dell'arrivo del nuovo Galaxy S8 direttamente in un evento specifico a New York durante il mese di Aprile.

L'evento dedicato sembra dunque essere in programma nella capitale americana precisamente per il 18 Aprile anche se le cause che hanno portato Samsung a posticipare la presentazione del proprio top di gamma non sono chiare. L'azienda potrebbe aver avuto la necessità di ritardare l'evento per rimediare ad alcune problematiche provenienti magari dal Galaxy Note 7. Sì perché una delle cause delle esplosioni improvvise del phablet di casa Samsung potrebbero essere state dovute all'eccessivo affinamento del design con conseguente assenza di spazio per il posizionamento delle batterie.

Tutto comunque molto aleatorio ancora anche se in Rete è apparsa oggi una prima immagine reale dell'ipotetico nuovo Samsung Galaxy S8. Inevitabile osservare come il nuovo top di gamma della casa sudcoreana si presenti senza alcun tasto fisico centrale per il richiamo della Home. Le indiscrezioni negli ultimi mesi avevano appurato proprio questa nuova caratteristica estetica e l'immagine, se veritiera, conferma la volontà da parte di Samsung di eliminare dopo anni e anni il tasto centrale per riproporre tasti a schermo nell'interfaccia utente.

Oltre a questo è possibile osservare come lo smartphone riprenda le linee degli attuali Galaxy S7 Edge con una doppia curvatura ai lati del prodotto e delle cornici davvero esigue del display. La colorazione sembra essere ancora più "Gold" rispetto a quelle presenti odiernamente sintomo che in Samsung ci potrebbero essere delle novità in seno anche alle colorazioni con cui verrà presentato il nuovo Galaxy S8.