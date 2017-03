Samsung Galaxy S8: ecco il nuovo accessorio DeX Station per rendere lo smartphone un PC Desktop

Mancano ormai solo 8 giorni al grande debutto del nuovo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus che come sappiamo avverrà a New York il prossimo 29 marzo. Se l'aspetto del nuovo top di gamma è ormai noto grazie alle svariate foto svelate sulla rete nel corso delle scorse settimane oggi si inizia a scoprire quale aspetto avranno i vari accessori che Samsung presenterà in concomitanza proprio con il suo nuovo smartphone.

Ecco dunque che appare in rete l'immagine della tanto chiacchierata DeX Station, ossia un vero e proprio accessorio che permetterà agli utenti di collegare il nuovo Galaxy S8 o S8 Plus ad un monitor divenendo fondamentalmente un PC Desktop. Effettivamente il nuovo smartphone di casa Samsung possiede un comparto tecnico che risulta anche più performante di quello che spesso troviamo ad avere su di un PC casalingo e dunque perché non sfruttarlo a pieno su di uno schermo di dimensioni maggiori e soprattutto con un mouse ed una tastiera fisica?

La nuova DeX Station a livello tecnico possiede caratteristiche importanti come la presenza di un'uscita HDMI per collegamenti video fino a 4K a 30fps, quindi due porte USB 2.0, una porta Ethernet da 100 Mbps, una porta USB Type-C ed infine anche una ventola che permetterà il raffreddamento dell'intero dispositivo. Il suo funzionamento sarà quanto mai semplice visto che una volta collegata la dock station al monitor basterà porre sulla DeX il nuovo Galaxy S8 o S8 Plus di Samsung e tramite, probabilmente, un'applicazione specifica l'interfaccia dello smartphone verrà trasmetta sul monitor.

Una soluzione che era stata introdotta qualche tempo fa da Microsoft con i propri nuovi Lumia e soprattutto con la nuova versione di Windows 10. Il funzionamento è sostanzialmente il medesimo visto che anche con il sistema operativo di Microsoft, l'utente in possesso di uno smartphone con Windows 10 Mobile, può utilizzare un secondo schermo per navigare o per realizzare operazioni di ogni genere chiaramente tramite le applicazioni presenti sullo smartphone. Anche con Samsung DeX Station sarà possibile fare la stessa cosa e siamo sinceramente curiosi di vedere come l'azienda sudcoreana avrà implementato Android per essere utilizzato su di uno schermo maggiorato e soprattutto con mouse e tastiera.