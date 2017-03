Samsung Galaxy S8: ecco come sarà il nuovo launcher con le icone minimaliste

Il nuovo Samsung Galaxy S8 arriverà il prossimo 29 marzo durante uno specifico evento in quel di New York. Sul nuovo top di gamma le indiscrezioni sono divenute ormai ordinarie e sembra che tutti i dettagli sullo smartphone più atteso del momento siano stati svelati. Mancava forse all'appello l'aspetto estetico dell'interfaccia grafica che possederà il nuovo smartphone e oggi come per magia ecco giungere in rete anche le immagini del nuovo launcher che il Galaxy S8 di Samsung possederà.

Le immagini mostrano un aspetto quanto mai minimale della nuova Touch Wiz di Samsung, che con ogni probabilità cambierà nome in Samsung Experience. In questo caso si possono osservare innanzitutto le nuove linee stilizzate dei tasti soft touch che saranno presenti nella parte bassa del display vista l'assenza ormai appurata del tasto Home fisico. Quello che salta all'occhio però è la presenza di una grafica rivista completamente con una "pulizia" generale di qualsiasi tipo di artefatto e che vede un widget del meteo e le icone di sistema assolutamente "flat" come mai si era potuto osservare su di un telefono Samsung.

Una soluzione dunque di impatto da parte di Samsung che abbandona le vecchie icone dando spazio ad un nuovo pacchetto senza fronzoli e con disegni semplici e facili da riconoscere con sfondi colorati di sicuro impatto. Una novità che in qualche modo era inevitabile visto l'arrivo di Android Nougat ma soprattutto visto l'epocale cambiamento che l'azienda ha realizzato con l'eliminazione del tasto Home fisico e l'introduzione di un display a tutta superficie.

Ricordiamo come il nuovo Samsung Galaxy S8 possederà due versioni diverse per dimensioni e per qualche specifica tecnica come la batteria. Si avrà un S8 normale con display da 5.8 pollici ed un S8 Plus con display da ben 6.2 pollici, entrambi con la caratteristica ormai comune ai Samsung top di gamma, ossia il display dual edge. Oltre a questo i due prodotti possederanno un processore Snapdragon 835 affiancato da 4GB di RAM ed uno storage interno da 64GB espandibile con microSD.

Oltre a questo il nuovo dispositivo possederà chiaramente tutta la connettività di ultimissima generazione compresa un nuova tipologia di batteria che per l'S8 normale dovrebbe essere da 3000 mAh mentre per l'S8 Plus sarà da 3500 mAh. Da non dimenticare il comparto multimediale che vedrà la presenza di una fotocamera a singolo sensore da 12 megapixel ed una frontale da 8 megapixel che potrebbe caratterizzarsi per la presenza di un sensore con autofocus.